Un pequeño bar de Salamanca reparte el premio del millón del sorteo de Euromillones

El código ganador de El Millón del sorteo de Euromillones de este viernes, 12 de diciembre de 2025, ha sido WJM56128 y está asignado a un boleto validado en Castellanos de Moriscos (Salamanca). El resguardo se selló en el despacho receptor número 64.130, situado en la Plaza Mayor, 7.​

Además, en el sorteo de EuroMillones celebrado hoy, la combinación ganadora ha estado formada por los números 30, 07, 25, 41 y 37. Las estrellas correspondientes han sido 11 y 05.​

La recaudación del sorteo ha ascendido a 50.402.215,60 euros. En este sorteo existe un único boleto acertante de primera categoría, con cinco números y dos estrellas, validado en Irlanda.​

En España hay un boleto acertante de tercera categoría, con cinco números y ninguna estrella. Ha sido validado en el despacho receptor número 92.505 de Zaragoza, situado en Pascuala Peire, 7.​

En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de primera categoría. El reparto de premios incluye trece categorías, con importes decrecientes desde la primera hasta la decimotercera.​

La primera categoría cuenta con un premio unitario de 17.000.000,00 euros para un único acertante. Las cuantías van desde 164.437,23 euros en la segunda categoría hasta 4,05 euros en la decimotercera.