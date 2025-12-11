Carbayo ensalza la figura de la ciclista salmantina Dori Ruano: "Abrió camino donde apenas había senda"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado este miércoles el libro biográfico Dori Ruano. La vida como deporte de fondo, escrito por Jorge Matesanz y prologado por Pedro Delgado. El acto se ha celebrado en el salón de recepciones del Ayuntamiento y ha servido para reivindicar la trayectoria de la exciclista salmantina.

Carbayo ha descrito a Ruano como "pionera entre pioneras" y ha destacado que su ejemplo "demostró que el talento no entiende de barreras cuando se entrena con determinación y se compite con valentía".

El alcalde salmantino ha subrayado que la obra "reconstruye, con rigor y emoción, el camino de una salmantina que desafió límites y prejuicios y que transformó miradas dentro y fuera del pelotón".

El libro repasa la vida deportiva y personal de María Teodora ‘Dori’ Ruano Sanchón, desde sus inicios con una bicicleta de paseo hasta su proclamación como campeona del mundo. La biografía profundiza en su evolución como deportista y en el ascenso que la convirtió en un referente indiscutible del ciclismo español.

El alcalde ha incidido en que nadie duda de que Ruano "es una de las deportistas más laureadas que ha dado Salamanca". Forma parte del grupo de 28 salmantinos que han participado en unos Juegos Olímpicos y su imagen figura en el mural homenaje del Centro Municipal Julián Sánchez 'El Charro'.

Carbayo ha remarcado que su legado "va mucho más allá del medallero" y ha recordado que Dori Ruano "abrió camino donde apenas había senda" en un contexto marcado por la falta de recursos y el dominio masculino.

García Carbayo ha concluido que la vida de la exciclista refleja la identidad de Salamanca y su forma de afrontar los retos. Ha definido la ciudad como "universitaria, abierta y exigente", y ha afirmado que en ella se entiende que el éxito "no se improvisa" y se construye "paso a paso, con constancia, humildad y ambición serena".