El sueño del Puerto Seco de Salamanca ya es realidad: gran nodo logístico en 2026

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, visitan las instalaciones de la Plataforma Logística Intermodal del Puerto Seco de Salamanca

El impulso definitivo para convertir a Salamanca en uno de los grandes nodos logísticos del noroeste peninsular se ha formalizado este lunes con la visita del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, a la Plataforma Logística Intermodal del Puerto Seco de Salamanca.

Con más de 22 millones de inversión y décadas de planificación detrás, el proyecto histórico industrial de Salamanca encara ya su recta final.

Mañueco ha destacado que la infraestructura es resultado del "éxito de la cooperación entre administraciones". La Junta aporta cerca de 19 de los más de 22 millones de este gran proyecto, el 86% del total.



Por su parte, el Ayuntamiento ha acompañado el desarrollo urbanístico para hacer viable una plataforma llamada a reforzar la competitividad de Salamanca, mejorar la posición logística de Castilla y León y abrir "nuevas oportunidades de crecimiento económico y empleo".

El Puerto Seco cuenta con 88.000 metros cuadrados preparados para operar trenes de 750 metros, una capacidad de almacenamiento de hasta 900 TEUs y equipamiento pesado que incluye cuatro grandes básculas.

Según los estudios previos, una vez esté plenamente operativo moverá unas 700.000 toneladas de mercancías al año, una cifra que situará a Salamanca en el mapa logístico del oeste peninsular.

Mañueco ha anunciado que en 2026 se mecanizará el área de graneles y se construirán nuevos almacenes para cereales y fertilizantes, junto a un edificio de oficinas y una nave de consolidación de carga.

La Junta continuará, además, con la urbanización de los sectores industriales vinculados al proyecto, con una inversión cercana a los 15 millones para reforzar el tejido productivo y atraer nuevas empresas.

El presidente de la Junta ha destacado que los proyectos incluidos en los protocolos firmados con el Ayuntamiento, la Universidad de Salamanca y la Diputación continuarán desarrollándose "desde la colaboración institucional".

Y no ha dejado fuera el momento para reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España ejecute las actuaciones pendientes para integrar a Salamanca en la red nacional de transportes, como el aumento de frecuencias con Madrid, el impulso al Corredor Atlántico, la reapertura de la Ruta de la Plata y la finalización de la electrificación hasta Fuentes de Oñoro.



Mañueco también ha agradecido la labor de Zaldesa en el desarrollo del Puerto Seco y destacó que la plataforma "está llamada a convertirse en un referente para el tránsito de mercancías entre los puertos de Portugal, España y el resto de Europa". Con la vista puesta en 2026, la ciudad encara así uno de los proyectos más ambiciosos de su historia reciente.

Un proyecto de desarrollo industrial sin precedentes

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha indicado que, a la inversión inicial de la Junta, se suman otros 14,85 millones para las urbanizaciones asociadas al desarrollo de suelo industrial, como Peña Alta y los sistemas generales.

"En total, es una apuesta cercana a los 34 millones de euros para que la creación de riqueza y empleo en Salamanca se multiplique", ha detallado.

El alcalde ha recordado también que la licitación para la gestión del Puerto Seco ya está aprobada. "Esperamos contar con un gran operador capaz de mover un elevado volumen de toneladas en el plazo más breve posible", ha añadido.



Calcula que la adjudicación llegará antes de que finalice el primer semestre de 2026. "Un poco después, en el último trimestre de 2026, estará lista la infraestructura complementaria para graneles, que dará una clara ventaja competitiva a la plataforma", ha apuntado.

Carbayo ha insistido al respecto en que la plataforma será un "aliado clave" para que empresarios y emprendedores puedan "internacionalizarse, abrir nuevos mercados y mover mercancías con rapidez, fiabilidad y menores costes".

El alcalde salmantino ha destacado que la conexión comercial con los puertos portugueses de Leixões y Aveiro responde a la demanda de estos enclaves atlánticos, necesitados de una infraestructura interior capaz de canalizar su crecimiento. Por ello, ha asegurado que esta vinculación posicionará a Salamanca como pieza esencial en el eje Portugal-España-Europa.

Y al igual que Mañueco, el alcalde de Salamanca ha reclamado al Gobierno de España la finalización de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera con Portugal, que acumula más de cinco años de retraso.



Carbayo ha recordado que es "esencial" para que operen trenes del siglo XXI con la eficiencia que exigen tanto las empresas como los socios portugueses.

Finalmente, el alcalde ha celebrado la inclusión de Salamanca en la red de autopistas ferroviarias, con dos ramales estratégicos: uno hacia Jundiz para conectar con el norte de Europa y otro hacia Valencia para enlazar con los tráficos de Oriente.