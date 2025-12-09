El científico salmantino Juan Pellico consigue 2 M€ de Europa para desarrollar el 'GPS biológico' contra el cáncer

El investigador bejarano Juan Pellico, del Grupo de Nanopartículas y Nanocompuestos del Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB)-CSIC, ha obtenido una subvención de consolidación de 2 millones de euros del Consejo Europeo de Investigación (CEI) para desarrollar el proyecto NanoFLOW.

El objetivo de esta iniciativa es diseñar un 'GPS biológico' que permita mapear la dinámica del flujo sanguíneo en los diminutos vasos tumorales y observar la migración de células cancerosas, un proceso clave en la metástasis.

La microvasculatura tumoral es esencial para el desarrollo del cáncer, ya que proporciona nutrientes al tumor y sirve como vía de entrada para fármacos, pero su complejidad y tamaño reducido han impedido hasta ahora un estudio detallado.

Natural de Béjar (Salamanca), Pellico es investigador Ramón y Cajal en el ICMAB desde 2025 y obtuvo su doctorado en Química por la Universidad Complutense de Madrid en 2016.

Posteriormente, trabajó en la Unidad de Imagen Avanzada del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y continuó su trabajo postdoctoral en el Reino Unido: primero como Investigador Asociado en la Universidad de Oxford (2018-19), y después, como Investigador Senior en el King's College de Londres (2019-24), donde dirigió diversas iniciativas de investigación centradas en la aplicación de nanomedicinas en la imagen médica.

NanoFLOW

NanoFLOW abordará este reto científico trasladando el Seguimiento de Partículas por Emisión de Positrones (PEPT), una técnica utilizada durante décadas en reactores industriales, al campo biomédico.

Según Pellico, el proyecto busca aplicar esta tecnología en la imagen médica para cubrir necesidades insatisfechas en oncología, y así estudiar procesos que resultaban invisibles con las técnicas convencionales. Pellico ya demostró la viabilidad de este concepto en 2024 en un artículo publicado en 'Nature Nanotechnology'.

El sistema NanoFLOW operará utilizando una nanopartícula radiactiva que, al emitir fotones coincidentes, puede ser rastreada con precisión por el cuerpo. Al seguir la trayectoria de la partícula dentro de la microvasculatura tumoral y unirse a una célula, la técnica permite observar su dinámica de migración.

Este proyecto proporcionará parámetros cuantitativos fundamentales del flujo sanguíneo, como la velocidad, la turbulencia y la viscosidad, incluso dentro de los vasos más diminutos.

Esta información es esencial para entender la influencia de dichos parámetros en la progresión del tumor y en la efectividad de los tratamientos para alcanzarlo, además de permitir analizar con alta precisión la migración de células tumorales.