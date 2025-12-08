La Junta sube un 20% el presupuesto para licitar la rehabilitación de la estación de autobuses de Guijuelo

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital ha vuelto a licitar la rehabilitación integral de la Estación de Autobuses de Guijuelo (Salamanca) con un presupuesto actualizado de 298.570 euros, un incremento del 20% respecto a la convocatoria anterior.

La Junta ha señalado que esta actualización "permite ajustar el proyecto a los precios actuales del mercado y facilita que la actuación pueda ejecutarse tras quedar desierta la primera licitación".

El plazo de ejecución de las obras se mantiene en seis meses y la intervención se enmarca en el Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses de Castilla y León, un programa que moviliza más de 40 millones de euros en la legislatura para mejorar la calidad, accesibilidad y eficiencia energética de las terminales.

El proyecto contempla una renovación integral del interior de la estación, que incluye la creación de un recorrido plenamente accesible, la reorganización de los espacios y la reforma de los aseos para garantizar su uso por personas con discapacidad. Se renovarán además las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización, con mejoras en el aislamiento térmico y la incorporación de iluminación de bajo consumo, nueva señalización y equipamiento actualizado.

Las obras previstas en el exterior afectarán a la cubierta, que será reparada e incorporará aislamiento térmico, así como a las carpinterías y a la fachada, donde se aplicará un revestimiento termoaislante.

En la zona de dársenas se limpiará y adecuará el pavimento, se instalará iluminación más eficiente, se renovará la red eléctrica y se añadirá nuevo mobiliario urbano, actualizando la señalética exterior a la imagen corporativa de la Junta.