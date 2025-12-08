Incendio de madrugada en un hotel de Salamanca: atienden a seis personas, entre ellas dos niñas

Seis personas han sido atendidas esta madrugada tras el incendio en una habitación de un hotel situado en la calle Saavedra y Fajardo de Salamanca.

El 112 recibió varias llamadas a las 3:36 horas de este lunes alertando de la presencia de una humareda densa en el interior del establecimiento hotelero y, además, solicitaron asistencia para una menor de 14 años que presentaba síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Emergencias Sanitarias da aviso de este incidente a la Policía Local y los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil y dos ambulancias de soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl atiende a un hombre de 37 años, a quien se traslada posteriormente en una ambulancia de soporte vital básico al hospital de Salamanca. Además, se atiende a otras cinco personas, que son dos hombres de 52 y 42 años, una mujer de 43 y dos niñas de 14 y 6 años, a quienes se da de alta en el lugar.