Cinco conciertos con mucha magia llenarán la Plaza Mayor de Salamanca de música navideña

El programa ‘Los sonidos navideños de la Plaza Mayor’, una de las novedades del calendario navideño organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, continuará esta semana con una variada programación de cinco conciertos con repertorio festivo.

El miércoles 10 de diciembre, el concierto correrá a cargo de la Banda Municipal de Música, que interpretará temas navideños junto a otros relacionados con la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se conmemora ese día.

El jueves será el turno para ‘El Pujo’, un acto muy vinculado a la cultura charra, interpretado por los alumnos de gaita y tamboril de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca. Este pasacalles partirá a las 17:45 horas desde la Plaza de los Bandos y tendrá su acto central en la Plaza Mayor. 'El Pujo' emula a los mozos y mozas que en estas fechas navideñas recorrían las calles cantando y tocando al son de la zambomba, la gaita tamboril y panderetas, pidiendo el aguinaldo.

El viernes 12, la nota moderna la pondrá el grupo salmantino Orca, ganador del VI Concurso Municipal de Bandas, que ofrecerá un programa titulado ‘Funky, Funky Christmas’. Por su parte, el sábado 13 actuará la Agrupación Musical ‘La Expiración’ y el domingo, la semana musical cerrará con la actuación del dúo de voz y guitarra J&C, formado por alumnos del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, quienes cantarán desde el balcón del Ayuntamiento.