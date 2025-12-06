Ciudad Rodrigo: Navidad entre murallas que susurran e invitan a disfrutar

Cuando la Navidad llega a Ciudad Rodrigo, el invierno adquiere un brillo distinto y, ello, a pesar de la incipiente lluvia. Las murallas, guardianas seculares de la ciudad, parecen inclinarse suavemente hacia dentro, como si quisieran proteger el calor que brota de sus calles. Y es que aquí, en este rincón monumental de Salamanca, la Navidad no se celebra: se vive, se respira y se cuenta como un secreto familiar transmitido de generación en generación.

Algo que dejó patente el alcalde de la ciudad, Marcos Iglesias, en la inauguración de la espectacular iluminación navideña. Asegurando el primer edil que, “cada vez, nos superamos en cuanto a espectacularidad, como también en el programa de actividades navideñas que culminan, en la misma plaza, con la Cabalgata de Reyes Magos”.

Al caer la tarde, el casco histórico se enciende. Cada arco, cada torre y cada palacio renacentista se visten de una luz que no deslumbra, sino que abraza. Pasear por la Plaza Mayor en estas fechas es entrar en una postal viva: las risas que escapan de los cafés, los niños extasiados, los villancicos y el beneplácito de los turistas… Todo invita a detenerse, mirar y dejarse llevar por un ambiente que combina historia y celebración navideña.

La programación navideña transforma la ciudad en un pequeño festival cultural: conciertos bajo bóvedas góticas, visitas teatralizadas que recorren leyendas y curiosidades locales, talleres creativos para familias y un sinfín de actividades que hacen que cada día tenga su propio encanto. Es una Navidad que invita a la participación, pero también a la contemplación tranquila, esa que solo se encuentra en ciudades con alma, como es Ciudad Rodrigo.

Y si hay un momento que desvela la esencia emocional de Ciudad Rodrigo en Navidad, es la llegada de los Reyes Magos. La Cabalgata avanza entre calles empedradas iluminadas con faroles y sonrisas. Las carrozas, delicadamente decoradas, parecen flotar sobre la historia. Los niños estiran las manos hacia las estrellas y los adultos recuperan, aunque sea por unos minutos, la inocencia dormida.

Ciudad Rodrigo en Navidad es un destino turístico que no solo se visita: se siente en los pies que caminan despacio, en los ojos que se abren grandes para emocionarse con las luces navideñas, en el corazón que late un poco más despacio para no dejar escapar la emoción o en el menú tradicional. Una ciudad que sabe conservar su esencia, como el más puro farinato, y ofrecería con mimo a quien llega.

Porque aquí, entre murallas que susurran y luces que acarician la piedra antigua, la Navidad sigue siendo magia, como siempre lo fue. “Y está esperando a que vengas a descubrirla”, invitó el alcalde.