Salamanca lanza su guía del cocido: una ruta por 21 locales que ofrecen el plato completo desde 15 hasta 25 euros

La Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca (AEHS) ha lanzado este jueves la undécima edición de la Guía del Cocido 2026, una cita imprescindible en el calendario gastronómico de la ciudad y provincia y que propone una ruta para degustar este plato tradicional por los establecimientos participantes, garantizando una experiencia uniforme y de calidad.

El acto, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes, ha contado con la participación de la concejala de Escuela de Hostelería y Consumo, Soraya Sánchez; el diputado de Turismo de la Diputación de Salamanca, Juan Carlos Zaballos; y el presidente de la AEHS, Jorge Carlos Moro.

Jorge Carlos Moro ha querido agradecer durante su intervención el apoyo de las instituciones, colaboradores y patrocinadores, además de ensalzar la participación de 21 establecimientos que se incluyen este año en la guía. Siete de ellos en la provincia y 14 en la capital.

Se trata de una experiencia gastronómica que une "tradición y modernidad". La guía tiene como objetivo promocionar y poner en valor este plato, uno de los más representativos de la cocina en nuestro país.

A través del proyecto, se facilita información detallada de los establecimientos participantes, sus especialidades, horarios y precios.

Todos ellos estarán identificados con una acreditación oficial para garantizar una experiencia uniforme y de calidad. El objetivo es atraer a turistas y residentes de Salamanca y su provincia, que cada año muestran una gran acogida a este evento para reforzar la proyección de las tradiciones culinarias.

El evento ha finalizado con la degustación de un cocido preparado por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Santa Marta de Tormes.

Los establecimientos participantes se pueden consultar a continuación:

En el proyecto colaboran instituciones como el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes y su Escuela de Hostelería, Turismo de Salamanca, Diputación de Salamanca, CES, Cámara de Comercio, Red Mediaría, Sabadell, Grupo Mahou, Ibereléctrica, Salamanca en Bandeja, Ruta del Vino Sierra de Francia, Sierra de Salamanca, Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo y Hergaher.