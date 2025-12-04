El Ayuntamiento de Salamanca impulsa un gran parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos con 268.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca avanza en la modernización de los barrios con un nuevo proyecto para crear un parque infantil naturalizado en el paseo de los Olivos.

La concejala de Medio Ambiente, María José Coca, ha destacado que la actuación busca espacios "más accesibles" y con "mayor calidad de vida".

La iniciativa se someterá a la próxima Comisión de Medio Ambiente con un presupuesto de licitación de 268.564,64 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto responde a una petición de los Presupuestos Participativos de 2026 y forma parte de la estrategia ‘CoNEcta Salamanca’, incluida en el Plan de Actuación Integrado ‘Europa transforma nuestros barrios’, vinculado a los fondos europeos EDIL 2025.

El Ayuntamiento subraya que la actuación se centrará en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas. Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

El objetivo es mejorar la cohesión económica, social y territorial dentro del Programa Operativo Plurirregional del Feder. El Ayuntamiento asegura que contará con un presupuesto total de 15,2 millones de euros para desarrollar esta estrategia, de los que el 60% procede de financiación europea.

El nuevo parque se ubicará junto a la Biblioteca Torrente Ballester, donde existe una zona estancial con un espacio terrizo y una bancada de ladrillo.

El proyecto reorganiza ese ámbito para crear dos áreas de juego diferenciadas por edades y rodeadas de arbolado consolidado.

El Ayuntamiento destaca que busca ofrecer un entorno "más natural y agradable" tanto para las familias de Chinchibarra y Garrido como para las personas usuarias de la biblioteca.

El espacio infantil estará vallado perimetralmente y equipado con juegos fabricados artesanalmente en madera natural de robinia.

El Consistorio pone en valor la elección de este material, sin modificar la forma original del tronco, para conseguir "elementos únicos". La superficie será de gravilla amortiguante para garantizar la seguridad sin perder la esencia ecológica del parque.

Una de las zonas incorporará dos grandes juegos tipo mikado, similares a los ya instalados en los Huertos Urbanos y el Paseo Fluvial, destinados a fomentar la agilidad y el equilibrio. La otra zona estará orientada a los más pequeños, con juegos centrados en la creatividad y la experimentación.

El pavimento perimetral será accesible y sostenible. El Ayuntamiento remarca que incluirá losas fabricadas con áridos reciclados y tratamiento antimanchas y fotocatalítico para renovar el aire y reducir dióxido de nitrógeno.

Serán losas de gran formato en color verde musgo. El carril bici será renovado y quedará separado de la zona peatonal para incrementar la seguridad.

El proyecto contempla la instalación de 30 bancos, cinco papeleras y una fuente bebedero en la zona peatonal. El Consistorio subraya que el mobiliario se seleccionará por su funcionalidad, accesibilidad y facilidad de mantenimiento. También se colocarán cinco nuevas farolas con tecnología eficiente para favorecer el ahorro energético.

El plan incluye la plantación de 100 árboles adicionales en el parque de la Chinchibarra. El Ayuntamiento "explica" que la ampliación del arbolado busca crear un bosque urbano que mejore la calidad del aire, reduzca el efecto ‘isla de calor’ y favorezca la presencia de avifauna.

La mediana del paseo de los Olivos y los parterres se acondicionarán con especies de bajo consumo hídrico. El Consistorio "destaca" que la medida aportará variedad cromática, mejorará el paisaje y reforzará la conectividad ecológica.

Asimismo, se ampliarán parterres junto a la Glorieta del Voluntariado para generar un trazado peatonal más accesible. En total se plantarán unas 1.700 plantas arbustivas.

‘CoNEcta Salamanca’ actuará en renaturalización urbana, eficiencia energética, integración social, igualdad de oportunidades, relevo generacional en negocios, reducción de brecha digital, lucha contra la vulnerabilidad y accesibilidad.

La elección de los barrios, según el Ayuntamiento, responde a "criterios de alta densidad, envejecimiento, diversidad social, edificaciones antiguas y escasa vegetación".

El Consistorio considera que estos barrios presentan además una base económica tradicional "con dificultades para el relevo generacional". Por lo que la actuación se plantea como una oportunidad para revitalizar el entorno urbano y mejorar la calidad de vida.