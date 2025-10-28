Berkeley obtiene resultados “alentadores” en su proyecto de recuperación de litio y rubidio en Salamanca: "Es un hito"

La compañía minera Berkeley Energia Limited ha anunciado resultados preliminares “positivos” en los ensayos metalúrgicos realizados sobre muestras del Proyecto Conchas, situado en la provincia de Salamanca.

Los estudios confirman el potencial del yacimiento para la extracción de litio y rubidio, además de otros metales estratégicos como estaño, cesio, berilio, niobio y tantalio.

Según el comunicado de la empresa al que ha tenido acceso este medio, las pruebas realizadas por SLR Consulting Ltd mostraron recuperaciones del 78% para el litio y del 63% para el rubidio mediante procesos de flotación, con grados considerados aceptables para material molido fino.

Asimismo, los ensayos de separación magnética lograron concentrar el 77% del litio y el 58% del rubidio en la fracción magnética del material más grueso, lo que abre nuevas posibilidades de optimización en el procesamiento del mineral.

El proyecto, integrado en la Iniciativa de Exploración de Minerales Críticos de Berkeley en España, busca posicionarse dentro del creciente mercado de materias primas estratégicas para la transición energética y la tecnología avanzada.

El rubidio, en particular, es un metal escaso y de gran valor utilizado en sectores como defensa, aeroespacial, comunicaciones y energías renovables. Estados Unidos y Japón lo han clasificado como “mineral crítico” por su relevancia estratégica.

El director de la compañía, Robert Behets, destacó que los resultados “proporcionan una evaluación inicial muy positiva de las características metalúrgicas del yacimiento”.

Además subraya que la empresa continuará avanzando en el desarrollo del proyecto con una segunda fase de ensayos y la creación de un modelo 3D para la futura estimación de recursos.

Han proporcionado una evaluación inicial positiva de las características metalúrgicas de la mineralización multiproducto en Conchas y han confirmado que se pueden lograr muy buenas recuperaciones de litio y rubidio utilizando métodos de flotación y separación magnética".

"Este hito sigue a dos campañas de perforación exitosas que demostraron la presencia de zonas someras y gruesas de mineralización de litio y rubidio en el proyecto", añadió.