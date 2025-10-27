Fallece a los 71 años el histórico socialista y actual edil en Topas, José Antonio Galante Patiño

José Antonio Galante Patiño ‘Pati’ ha fallecido este 26 de octubre en Salamanca, a los 71 años, como ha confirmado EL ESPAÑOL de Castilla y León. Su funeral se celebrará este martes, 28 de octubre, a las 11 horas, en la capilla del Tanatorio San Carlos.

Una figura histórica del PSOE en Salamanca que no se ha podido reponer de una larga enfermedad y que, en la actualidad, era concejal de la localidad de Topas, desde hace cinco legislaturas. Se sumó en el año 2007.

Además, a lo largo de su carrera política también fue coordinador del grupo socialista de la Diputación de Salamanca. Estuvo también al frente de la Asociación de Consumidores y Amas de Casa de Salamanca.

El PSOE de Salamanca está de luto con la muerte de José Antonio Galante, que deja un gran hueco en los corazones de los vecinos de Topas.

Este martes se le dará el último adiós antes de que el cuerpo sin vida del socialista sea conducido al crematorio de Santa Teresa.

Su capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio San Carlos, en la sala 12.