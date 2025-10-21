Tech Summit 2026 reafirmará a Salamanca como referente internacional sobre inteligencia artificial y ciberseguridad

En tan solo dos ediciones el Tech Summit de Salamanca se ha convertido en referencia internacional en el debate sobre las nuevas tecnologías. Una cita que volverá del 15 al 17 abril de 2026 al Palacio de Congresos con una tercera edición que reflexionará sobre los avances en inteligencia artificial generativa o ciberseguridad.

La tercera edición contará con la participación de grandes nombres del sector de tecnología y la divulgación científica como el físico e ingeniero Javier Santaolalla, el exdirector general de Sony Interactive Entertainment, Jorge Huguet, o la cofundadora de la empresa Securiters, Marta Barrio.

También se podrá escuchar al experto en ciberseguridad Chema Alonso y al divulgador y presentador de televisión Marron. Este primer avance de programación también anuncia la participación de la especialista en storytelling Elia Guardiola.

Tech Summit 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Durante 3 días la ciudad abordará los temas tecnológicos más punteros. El encuentro abordará los avances en biotecnología, realidad extendida, computación cuántica o animación 3D.

Impulsa la innovación

En la última edición este encuentro internacional reunió a 2.000 participantes. Se celebraron 30 conferencias con la intervención de 80 ponentes. Las jornadas suponen además un punto de encuentro para el sector tecnológico. Así se plantean espacios para formación y para el networking.

Es muy destacado el contacto que se realiza entre investigadores, empresas o centros tecnológicos con inversores interesados en la innovación tecnológica. Así el Tech Summit emerge como un espacio ideal para impulsar proyectos basados en las nuevas tecnologías.

La programación completa se conocerá próximamente. La organización avanza que la tercera edición incluirá un "programa renovado" con actividades como un concurso pitch o espacios temáticos pensados para estimular la creatividad.