Una joven queda inconsciente tras caerse con su patinete en Carbajosa de la Sagrada: ha sido trasladada al hospital

Una joven de 26 años ha quedado inconsciente tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete por la vía de servicio de la autovía A-50, en sentido a la salida de Salamanca, a la altura de la antigua azucarera, en Carbajosa de la Sagrada.

Según informa el 112 Castilla y León, ha ocurrido a las 17:09 horas de este viernes, cuando la sala de operaciones ha recibido llamadas alertando de lo ocurrido y solicitando asistencia sanitaria para la herida.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil, y personal sanitario de Sacyl en una ambulancia de soporte vital básico.

Nada más llegar, la herida ha recibido una primera asistencia sanitaria y tras ello ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Salamanca.