Puerta Grande de Olga Casado en la primera de abono de Salamanca

La novillera madrileña Olga Casado abre la primera puerta grande de La Glorieta en la Feria de Salamanca

Vuelven a sonar clarines y timbales en la segunda feria más importante de Castilla y León –antiguamente era la primera–. En el papel un festejo mixto con dos novilleras punteras, una de ellas, Olga Casado, de lo más destacado este verano del escalafón y una rejoneadora consolidada. Pudiera parecer que tenía cierto tinte feminista adquiriendo marketing con aires de todo menos de Tauromaquia.

Arranca el paseíllo en la centenaria Glorieta. Alguacilillas, terna y areneras mujeres, hasta la torilera… ¡Dios bendito! Picadores, banderilleros y encargados de recoger las deposiciones de los caballos por lo que sea no, son hombres.

“Montecillo” de Hdos. de Ángel Sánchez y Sánchez abre plaza con una Lea Vicens entregada, vestida de campera. Fallo con el primer rejón de torear, el segundo caído y sin transmisión ninguna con la plaza. Banderillas sin pena ni gloria. Rejonazo de muerte trasero. Sin puntilla. Oreja cuando las mulillas ya estaban con el astado cargado y con escasa petición. División de opiniones en la vuelta y tímida bronca al presidente por la oreja concedida.

Lo que no falla y es éxito indiscutible de la empresa y su comunión con la Asociación Juventud Taurina de Salamanca es la gran entrada de gente joven tanto en grada como en andanada. Lleno a rebosar en los espacios jóvenes de la Plaza, y otro acierto, la vuelta de los gorrillas y acomodadores auténticos de la Plaza de toros tras el petardo de la corrida extraordinaria por San Juan de Sahagún, eso sí, estarían mejor sin los gorilas de brazos pintados y gorra negra que poco o nada tienen en sintonía con los sentimientos que desprende la plaza.

Bonitos lances de Raquel Martín en el tercio para recibir al segundo de la tarde. Tremendo castigo de Pedro Iturralde en varas. Brindis de la novillera santamartina a sus compañeras de cartel. Bonita faena muletera de la salmantina, especialmente en esas largas tandas con la mano derecha. Oreja.

Elegante Olga Casado en el saludo capotero del tercero de la tarde, mal picado el novillo de Montalvo, gaoneras de la novillera titular tras las varas. Brindis de la novillera madrileña al empresario y matador de toros Antonio Barrera. Preciosas series con ambas manos. Empacada y estirada Olga Casado haciendo valer su toreo al natural. Media estocada desprendida. Oreja.

Dispuesta Lea Vicens a por el cuarto de la tarde de nombre “Flor de Lis”. Gran toreo equino de la rejoneadora, destacando con el caballo “diluvio”. Pinchazo, cuarto de rejón de muerte. Aviso y tres descabellos. Silencio.

Un churro de la ganadería de Montalvo hace quinto de la tarde, bien abrochado de nombre “vivaracho”, muy bien toreado a la verónica por parte de la novillera Raquel Martín que brinda el utrero al público. Grandes series, también al natural. La novillera de Santa Marta haciendo las delicias del respetable. Innumerables pinchazos y estocada atravesada. Ovación.

Sale disperso el sexto de la tarde, colándose a los vuelos del capote de Olga Casado, algo renqueante de la mano derecha. Impepinable en banderillas Iván García que recoge la ovación del respetable. Gran inicio con la muleta de Olga Casado, arranca el pasodoble “Martín Agüero”, interpretado muy desafinadamente, por cierto, por la Banda Municipal de Alba de Tormes. Le sucede un grandísimo toreo al natural levantando de su letargo de charlatanería al tendido de “periodistas”, el tendido 1. Pinchazo y estocada tendida. Oreja.

Plaza de Toros de Salamanca. Feria Virgen de la Vega. 1ª de abono. Novillada mixta con picadores. 2 toros de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez y 4 novillos de Montalvo para: