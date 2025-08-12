El rápido avance de las llamas eleva a nivel 2 un nuevo incendio en Martín de Yeltes, donde ya amenaza casas

La agresividad del fuego continúa castigando a Castilla y León. Un nuevo incendio forestal originado este martes, 12 de agosto, amenaza a la localidad de Martín de Yeltes (Salamanca), obligando a declarar el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) por su rápida aproximación a casas de la periferia del casco urbano.

Así lo ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León a través de sus canales oficiales. El incendio se ha declarado a las 13:30 horas y la elevación a nivel 2 se ha consumado a las 16:01 horas.

Por el momento, las causas del incendio permanecen en investigación y sobre el terreno trabajan en estos momentos un total de 22 medios.

En concreto, se han destinado a este nuevo incendio forestal, que supone el séptimo en nivel 2 en estos instantes en la Comunidad, dos técnicos, cinco agentes medioambientales y celadores, dos cuadrillas terrestres, seis autobombas, dos bulldozer, tres ELIF y BRIF, y un medio aéreo.