Dos accidentes interrumpen el tráfico en Salamanca, uno de ellos obliga a cortar la A-62

Cortada la A -62 en el kilómetro 335 en Ciudad Rodrigo(Salamanca) por un camión volcado Vicente ICAL

La salida de vía de un camión obligó esta tarde a cortar la autovía A-62 a su paso por Salamanca, en sentido Burgos. El incidente, que se produjo a las 17:28 horas, no dejó heridos, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Como consecuencia del accidente, Tráfico ha habilitado un desvío alternativo para los vehículos que circulan en ese tramo.

Horas antes, a las 13:39, se registró otro accidente de tráfico en la provincia salmantina. En el kilómetro 11 de la carretera CL-507, un turismo colisionó con una motocicleta, resultando herido el motorista, un varón de mediana edad que se encontraba consciente en el momento de la asistencia.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal de Emergencias Sanitarias para atender al herido.