Startup Olé conecta con éxito a inversores y emprendedores en Salamanca en colaboración con el Incibe

Startup Olé Salamanca 2024 bajó el telón la semana pasada con la "satisfacción" de que el objetivo inicial "está cumplido", en palabras del CEO, Emilio Corchado. Ya que, explica este evento ha conectad con éxito a inversores y emprendedores en colaboración conjunta con el Incibe.

Los datos también dan cuenta de la importancia de esta edición de la feria Startup Olé en la capital salmantina, donde reunió a cerca de 3.000 asistentes y alrededor de 700 ponentes de primera fila. Contó con el apoyo de CDTI, ICO AXIS y Enisa, y del Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Salamanca y la Junta de Castilla y León.

Esta feria está apoyada por CIBER-SHUBE, proyecto cofinanciado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e inteligencia artificial, y la Universidad de Salamanca.

Susana Martín ICAL Startup Olé Salamanca hace que España lidere en Hispanoamérica el sector del emprendimiento

El Palacio de Congresos y el Colegio Arzobispo Fonseca acogió del 8 al 10 de octubre de 2024 la undécima edición de Startup Olé Salamanca'24, uno de los mayores eventos de emprendimiento e innovación tecnológica de Europa e Iberoamérica.

Esta iniciativa logró conectar emprendedores y start-ups/scaleups con inversores, corporaciones, Administraciones públicas, medios de comunicación y demás agentes del ecosistema internacional, en un entorno propicio para hacer negocios y obtener inversión, con el objetivo final de crear riqueza y empleo.

Para ello, Startup Olé Salamanca incluyó foros de inversión y corporaciones, sobre ciberseguridad (CIBER-SHUBE), de aceleradoras, de Administraciones públicas, de medios de comunicación, de universidades, sobre Iberoamérica, sobre innovación rural y un hackathon, entre otros.

También contó con contenidos selectos con grandes ponentes en alrededor de 100 mesas redondas y charlas plenarias, feria de start-ups, competición de pitch, rondas de negocio y actividades de networking incluyendo cócteles y conciertos, convirtiendo a Salamanca en la capital del emprendimiento y la inversión en el mundo.

Startup Olé Salamanca 2024

Las cifras alcanzadas ascendieron a cerca de 3.000 asistentes al evento y alrededor de 700 ponentes de primera fila. Además, los cuatro eventos realizados este año por Startup Olé en Santiago de Chile, Miami, Marbella y Salamanca han congregado a cerca de 5.000 asistentes, 300 startups y más de 250 inversores y corporaciones, reuniendo a personalidades y emprendedores de 60 países.

La undécima edición de esta feria contó con el respaldo corporaciones, inversores y entidades como Iberdrola, Acciona, Cepsa, la Fundación Once, Talgo, Enagás Emprende, Caja Rural de Salamanca, SpainCap, RTVE, Renfe, Naturgy, Mondragón, la Bolsa (BME), Across Legal, Cruz Roja, ARMANEXT.

También de CaixaBank, Clarke Modet, Letslaw, FUNDECY-PCTEX, Omawa, Inec, Facsa, GSK, Q studio, ETL GLOBAL, Clúster Alimentario de Galicia, AEEN y PETEC. En cuanto a las instituciones públicas, Startup OLÉ recibió el apoyo de CDTI INNVIERTE, Enisa, ICE-CYL, ICO Axis, Incibe, E-Residency.

Y de administraciones públicas e instituciones como la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Universidad de Salamanca. Emilio Corchado, CEO y fundador de Startup Olé, actuó como anfitrión del evento.

Este evento, además, es parte de los Proyectos Estratégicos en España, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la financiación de los Fondos Next Generation-EU.

Como en ediciones anteriores, el evento entregó los ‘Startup Olé Recognition Awards 2024’, en donde se reconoció la labor y trayectoria de Omawa Huella Global (Best Social 4 Good Institution), CaixaBank DayOne (Best Iniciative), Cepsa (Best Corporate), el Ayuntamiento de Salamanca (Best Public Administration).

También al periodista Juanma Romero (Trayectoria Profesional Emprendedora/Empresarial), Infinity Group (Best Media), la subdirectora de Colcapital Maria Andrea Villanueva (Best Investor), AJE Madrid (Best Professional Association), Enisa (ganador del Reverse Pitch), CAMACOL (Best Global Impact), Kia España (Premio a la Innovación en Experiencia de cliente) y E-Residency (Impacto Internacional).

Competición de pitch

Mucha animación en la Startup Olé Salamanca 2024

En ese sentido, la startup ganadora de la competición de pitch fue Loop Diagnostics; HYDROS POWER y Jedsy quedaron segunda y tercera, respectivamente.

Estas startups recibieron tickets para ‘Slush’, evento europeo líder en emprendimiento e inversión, con acceso al estand de CIBER-SHUBE; Tiques gratuitos para asistir a Startup Olé Miami‘25 y Startup Olé Marbella’25 y entrevistas en los programas de radio ‘Startup Olé Radio’ y ‘Radio Startup Olé Iberoamérica’.

Además, la ganadora también obtuvo un pase directo a la competición de pitch de Startup Olé Miami, que tendrá lugar en marzo de 2025 en la ciudad estadounidense; 300 horas de consultoría especializada experta de la mano de Futuro Perfecto; y mentorización individual y experta por un socio mentor de Netmentora Madrid, durante al menos dos años, prorrogable a tres.

Todo ello, junto con acompañamiento financiero brindándoles el acceso a la posible concesión de un préstamo, de hasta 40.000€, reembolsable en 36 mensualidades, tras 12 de carencia y en las mejores condiciones por parte de Santander y Avalmadrid. Además, la iniciativa ‘Al Fresco’, de Santos Gonzalez-Albo, ganó el pitch de estudiantes; así como la iniciativa Argonuts se alzó con el hackathon.

Además, Omawa Huella Ecológica y Oca Global midieron la huella de carbono del evento; para ello los asistentes contribuyeron al cálculo de su propia huella de carbono a través de una calculadora personalizada, accesible mediante un código QR, disponible durante todos los días del evento.

En ese sentido, el resultado estimado fue de 175 kg de CO2/persona, el cual, desde las entidades verificadoras, dieron por buen resultado debido al gran número de asistentes internacionales presentes en el evento.

Por último, se anunciaron las fechas de los eventos que Startup OLÉ está planeando para 2025. La segunda edición de Startup Olé Miami '25 será la primera fecha en el calendario, teniendo lugar del 23 al 25 de marzo.

Tras ello, se celebrará la séptima edición de Startup Olé LATAM Roadshow en abril de 2025. La actividad continuará en junio de 2025, con la segunda edición de Startup OLÉ Marbella '25. Por último, la duodécima edición de Startup Olé Salamanca '25 tendrá lugar del 15 al 17 de octubre.

Proyectos estratégicos Incibe

El Instituto Nacional de Ciberseguridad es una entidad dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e inteligencia artificial, consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos y las empresas.

Además, es un motor de transformación social y oportunidad para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.

Incibe tiene como misión particular el impulso de las capacidades en ciberseguridad de la sociedad y la economía en general a través de un programa que persigue la promoción y generación del conocimiento y la transferencia del mismo al sector productivo, especialmente estableciendo sinergias entre los ámbitos sociales y económicos de la ciberseguridad.

Para desarrollar este propósito se lanzó en 2018 el programa de ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad. En 2022, en concreto el pasado 5 de diciembre, para dar continuidad a esta estrategia se publicó la invitación pública para la colaboración en la promoción de Proyectos Estratégicos de Ciberseguridad en España.

Estas iniciativas se engloban dentro del Programa Global de Innovación en Seguridad, contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a través del Componente 15. Inversión 7 Ciberseguridad: Fortalecimiento de las capacidades de ciudadanos, pymes y profesionales e impulso del sector.

Los proyectos estratégicos son una forma de aportar soluciones concretas a algunos de los mayores desafíos científicos y tecnológicos de nuestra sociedad y economía. Están destinados a impulsar la aplicación de los resultados de la investigación y la innovación, combinando nuevas formas de gobernanza y colaboración, así como involucrando a la ciudadanía y al tejido productivo y social.