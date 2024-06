La "excesiva burocracia que nos asfixia" no impide que el sector del vacuno de carne vea el futuro "con esperanza"

La provincia de Salamanca es la primera en cuanto a número de reses de vacuno para carne, incluido también el sector de bravo. Por eso, y de la mano de la Asociación de Ganaderos 19 de Abril y Dehesa Grande, organiza el II Congreso Internacional de Vacuno, en el Colegio Fonseca. Un evento donde técnicos y ganaderos tienen la oportunidad de profundizar en la imagen que la sociedad tiene del sector de vacuno de carne. Además, pondrán sobre la mesa las palancas que se deben activar para revertir ideas preconcebidas. No se debe olvidar que desde 2010 hasta 2019 existe una tendencia decreciente del consumo per cápita de carne de vacuno en España.

Así, tras la inauguración institucional a cargo de María José González, directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, será Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, quien pondrá fin al Congreso, que será conducido por la periodista Cristina Carro y tendrá a Francia como país invitado.

EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León ha querido pulsar la realidad del sector en boca de sus protagonistas: asociaciones, ganaderos, jóvenes, administración y veterinarios. Todos los involucrados dejan claro que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ganaderos, principalmente, es "la excesiva burocracia". En este sentido, Ramón Guarido, presidente de la AG 19 de Abril, enumera los principales problemas a los que se enfrentan, "sobre todo el problema de sanidad animal, como es el caso de la tuberculosis, el de la hemorragia, que está llegando otra vez". A todo ello, añade también "el tema de los costes, ya que venimos de unos años de sequía muy apretados". En este momento, con un año intenso de lluvias, "estamos un poco librando, y esto nos va a dar alas para seguir haciendo inversiones y mirar el futuro con esperanza".

Guarido remarca, al igual que otros ganaderos, que es "un sector con futuro en Salamanca. Tenemos la provincia con más vacas de España, tenemos terneros, deberíamos de empezar a cebar mucho más aquí y que ese valor añadido quede en la provincia y en Castilla y León". Por eso mismo, apunta el presidente de la AG 19 de Abril, "nace el Congreso, debido a la necesidad del sector por dar conocer la realidad de sus métodos de producción, actividades de trabajo y de defenderse de las corrientes en contra del consumo y calidad del producto". Un evento creado por y para los profesionales del sector vacuno de carne que buscan reunir en la capital charra a los principales agentes y representantes de la cadena de valor de un sector que se encuentra en plena actualidad social y representa uno de los motores económicos de España.

Vacuno de carne

"La burocracia nos tiene asfixiados"

Manuel Pérez Martínez es un conocido ganadero de El Manzano, pueblo de la comarca de Ledesma, que dejan bien claro que uno de los principales problemas a los que se enfrentan los ganaderos es "la burocracia, que nos tiene asfixiados. El asunto del papeleo, de los permisos, del saneamiento, de las guías, de las vacunaciones, la lengua azul, que si no tienes vacunado, que se pasan los plazos... Estamos entre la espada y la pared constantemente".

Preguntado este ganadero qué soluciones atisba, lo deja meridianamente claro: "Buff, si tuviera la solución era ministro". Abunda en que "la solución es quitar un poco de fuerza a todos estos asuntos de la burocracia. No es necesario llegar a estos extremos, que todos sabemos lo que tenemos. Está todo informatizado. No es necesario presionar como nos están presionando a los ganaderos. Se solucionan mejor las cosas sin presionar".

Pese a ello, para Manuel Pérez "es rentable tener una ganadería de vacuno en 2024, porque todo lo hace posible o imposible el tiempo. Si acompaña bien, de lo contrario es un desastre, como aconteció el año pasado. El año pasado ha sido muy duro, con escasa agua y pocos pastos, y los que hayan conseguido empatar el año pasado han sido unos privilegiados. El 99% hemos perdido dinero. Este año podemos solventar un poco esos gastos". En cuanto a la rentabilidad de una ganadería de vacuno de carne, Pérez explica que "lo hacemos por amor al arte, porque nos gusta y somos unos enamorados de esto, pues entonces tampoco le damos mucha importancia. Ganar más o menos con no pasar hambre, nos basta".

Ellos son los defensores del mundo rural en cuanto a la despoblación. A este respecto, Manuel Pérez lo tiene claro, "totalmente, porque somos los únicos que podemos fijar un poco de población en los pueblos, porque así se intenta de mil maneras atraer a la gente. Y aquí no hay industrias. La única industria que hay es el vacuno, el porcino, el ovino, lo que es el campo, el sector primario. Si no se apoya al sector primario, se van a acabar todos los pueblos, por mucho que intenten y que digan y que quieran apoyar y poner iniciativas que no van a ningún lado, lo único que hacen es gastar dinero en tonterías".

Ramón Guarido, presidente de la AG 19 de Abril y un joven ganadero de la comarca de Vitigudino

"El trabajo de ganadero es muy esclavo para que vuelvan los jóvenes"

José María es un joven de 29 años que, sin tener ascendencia ganadera, ha creado una ganadería de vacuno de carne en Cipérez, en la comarca de Vitigudino, con cerca de cien cabezas de ganado, quien asegura que se ha dedicado al sector ganadero "por amor al campo. Porque siempre ha sido lo que más me ha gustado desde que era un niño. Sin tener una excesiva ligazón al campo, porque mis padres no se dedican a este sector. Sin embargo, a mí siempre me llamó muchísimo la atención. Y el vacuno ha sido la raza o la especie que más me ha gustado y con las que he tratado que me gusta"

El futuro para un joven como José María depende de que "no existan oleadas duras como la del año pasado, pero que hacen a la gente más fuerte y más profesional que, al final, acaban reforzándote para el futuro". Un futuro que ve "complicado, pero esperemos que podamos seguir viviendo de él".

En cuanto a que los jóvenes regresen al campo, José María lo percibe "complicado, porque es un modo de vida muy esclavo. El ovino, por ejemplo, es aún más esclavo. Son 365 días al año. No puedes faltar ningún día. No puedes irte de vacaciones a gusto. Es un sector complicado. No por nada, porque el trabajo hoy en día no es muy duro físicamente, pero es muy esclavo".

Congreso Internacional del Vacuno

"El momento comercial del vacuno es bueno"

El veterinario salmantino Javier García Calvillo es el director técnico de la Federación Española de Criadores de Limusinas. Desde el punto de vista veterinario el momento comercial del vacuno "es bueno, pese a los costes, pero como contrapeso a eso tenemos el tema de la burocracia. Cada día es complicadísimo gestionar el vacuno. Y más cuando tenemos que la sanidad animal se complica o la complicamos más con la burocracia. Es decir, gestionar la sanidad animal desde el punto de vista de sanidad animal puro y duro es fácil, pero desde el punto de vista burocrático, cuando entran las dos cosas, muy complicado".

La solución, bajo la óptica de un experto en el sector, como García Calvillo, es que "tiene que pasar por una concienciación de los políticos y de las personas que toman decisiones frente al vacuno, y simplificar todo lo que es la gestión administrativa del sector para permitir una producción, dentro de unos controles y de un seguimiento dentro de una normativa, pero que sea muchísimo más sencillo, que no esté tan limitado por esas trabas administrativas".

Respecto a la crisis hemorrágica, el director técnico de la Federación Española de Criadores de Limusinas, explica que "en el centro y sur de España ya lo sufrimos el año pasado. Fue un varapalo tremendo, a prácticamente todos los veterinarios que ejercemos la actividad de forma privada. Nos llamó mucho la atención que la administración, mientras que a otras enfermedades que no tienen demasiada trascendencia, por lo menos sanitaria, puede que sí administrativa, se les preste muchísima atención, a veces desmesurada la enfermedad hemorrágica, fue un auténtico caos que no conocíamos y no se le prestó apenas atención. Quizá el hecho de que los casos saltaran a partir de julio y agosto, el periodo vacacional, tuvo mucho que ver".