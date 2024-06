Ediles del Ayuntamiento de Béjar “tienen que sujetar y agarrar” al alcalde para evitar que agreda a una concejala del PSOE

La inestabilidad política continúa en el Ayuntamiento de Béjar, donde existe un fuerte enfrentamiento, no solo político, entre el alcalde y la oposición, sobre todo la socialita. Hasta tal punto llega la crispación, que no está exenta de violencia, ya que, según informan a este diario, varios concejales bejaranos "tienen que sujetar y agarrar" al alcalde, Luis Francisco Martín, para evitar que agreda a una concejala del PSOE.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Béjar ha denunciado el "intento de agresión física a una concejala socialista por parte del alcalde de la ciudad, Luis Francisco Martín, durante la celebración de una Comisión informativa en el propio Consistorio", informan desde el propio PSOE.

Según pueden testificar todos los allí presentes, participantes en este órgano municipal celebrado el pasado martes, el alcalde Francisco Martín tras dar por finalizada “de manera abrupta y mostrando claros signos de enojo” la comisión informativa que en ese momento se estaba celebrado en la Sala de concejales del Ayuntamiento bejarano, “se abalanzó contra una concejala socialista”, a la que se dirigió de forma amenazante, profiriendo y gritando palabras en este mismo sentido, “teniendo que ser sujetado por varias personas presentes en la sala para evitar la agresión física que se hubiera producido sin esta intervención teniendo en cuenta la actitud violenta que mostraba el primer edil” que provocó que la concejala tuviera que ser atendida por los servicios de urgencias sanitarias donde tuvo que ser trasladada afectada por una importante crisis de ansiedad tal y como finalmente fue confirmado tras recibir atención médica.

“Esta es la gota que colma el vaso y Francisco Martín no puede seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento de Béjar ni representar a los bejaranos porque nos avergüenza a todos”, ha manifestado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Cámara, “este despropósito” se suma a que en un solo un año, su gestión ha supuesto que hoy no existan proyectos para la ciudad, acabar con los que estaban en marcha en la anterior legislatura, arruinar la economía de la ciudad, incapacidad para atraer inversiones o subvenciones o tener que devolverlas por no saber ejecutarlas, “una autentica ruina”.

Una gestión, ha recordado Cámara, se impone la falta de transparencia, “trapicheos y amiguismo” en las contrataciones y las adjudicaciones, el obstruccionismo y las corruptelas, “y esto lo sufre y lo padece los bejaranos”.

En definitiva, ha concluido el portavoz socialista, “son ya muchos los despropósitos y ahora se une su actitud intimidatoria, violenta y amenazadora” contra concejales, en este caso concejala, de la oposición, un hecho que evidencia por sí solo “su incapacidad y que no merece ni un minuto más” seguir rigiendo los destinos de Béjar, “por coherencia, por higiene democrática, por ética política y por la dignidad de nuestra ciudad” Antonio Cámara ha exigido la dimisión de Francisco Martín como alcalde, apelando al presidente del Partido Popular en Salamanca, Carlos García Carbayo, para que proceda a ello porque en caso contrario, “se hará cómplice y avalista de todas su tropelías y tan responsable como él de todas y cada una de sus actitudes”.