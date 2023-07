Zapatero: "Vox es el PP. Es la falsa liebre. Un truco. Un ardid. Un apéndice de la derecha que se ha ido fuera del mapa"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero visita Salamanca para apoyar a los candidatos socialistas ante las elecciones del 23 de julio que, como dejaron claro en la comida mitin, buscan conseguir el segundo diputado. Así, dejó claro su idea sobre Vox, que "es el PP. Vox es la falsa liebre. Es un truco. Un ardid. Un apéndice de la derecha que se ha ido derechizando". Y preguntó a los asistentes si se acordaban "cuando estuvieron muchos años buscando el centro político. Vamos en busca del centro, decían. Claro, como tuvieron que desesperar, dieron la vuelta, se fueron a la derecha y se salieron del mapa. Así están".

Zapatero, en otro momento del mitin, donde estuvo acompañado por el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanda, y de los cabezas de lista al Congreso y al Senado por Salamanca, David Serrada y Elena Diego, se preguntó "¿en qué lo vemos? En lo que hace la extrema derecha en el mundo inventado por Trump y por todos esos fanáticos que hay en Estados Unidos. Esos que solo viven para las armas, que van a convertir a aquel país en un país donde las armas, las pistolas, tengan más derechos que los seres humanos".

Zapatero, con una oratoria donde mezclaba el humor y la crítica ácida hacia el PP y Alberto Núñez Feijóo, no paró de llamar a este último "mentiroso compulsivo". Así, le pidió que "enseñase el teletipo en el que se decía que la investigación sobre el caso Pegasus se archivó por falta de colaboración de Pedro Sánchez".

"Nos preguntamos todos dónde está eso si no aparece en ningún lado. Porque se acusaba a Israel que no facilitaba la investigación, y dice lo leí en un teletipo. Yo quiero ver el teletipo. Los españoles quieren ver el teletipo, el teletipo de la mentira, el teletipo de la falsedad. Y si no hay teletipo, que el señor Feijóo cumpla con un deber que es decir la verdad ante los españoles. Rectificar y decir no había teletipo. Eso es lo que tiene que hacer si quiere ser aspirante a presidente de Gobierno", pidió el expresidente del Gobierno.

"Participo en esta campaña para exigir respeto democrático a la derecha"

José Luis Rodríguez Zapatero, en Salamanca

José Luis Rodríguez Zapatero comenzó su intervención dejando claro que "si hay algo de lo que me siento orgulloso en mi vida, de haber elegido, de haber estado siempre ahí, de haber ayudado, es de ser militante del Partido Socialista Obrero Español. Y decidí participar activamente en esta campaña para exigir el respeto democrático a la derecha que no ha tenido ni con el presidente ni con el Partido Socialista ni con las instituciones".

Así, recordó que han sido "cuatro años de insidias, de ataques y de intento de deslegitimar a un presidente elegido por los ciudadanos, les vamos a hacer que respeten la democracia, que respeten las formas, que respeten al Partido Socialista".

También recordó el debate entre la ministra de Ciencia, Diana Morant, con González-Pons. "Sí, me sentí orgulloso de la ministra y compañera Diana, orgulloso de esa mujer de origen tan humilde y que ha llegado a ser ingeniera. Cómo le paró los pies al machismo, con qué dignidad y con qué respeto a lo que decía González-Pons. Solo que las mujeres de este país que han sabido salir adelante, trabajar, luchar en busca de la igualdad, vean ese video y lo que es la derecha. González Pons, hombre de máxima confianza de Feijóo. Qué prepotencia, qué displicencia, qué falta de respeto. Este país no es como la derecha. Este país está en favor de la igualdad, del respeto a las mujeres, a la dignidad y a su libertad".

No dejó pasar la "inexactitud"

En otro momento, Rodríguez Zapatero recordó una entrevista de Núñez Feijóo, y "una buena periodista le deja en descubierto. Le dice que el Partido Popular no revalorizó las pensiones conforme al IPC en varios años y porfía con ese estilo que tiene la derecha. Y resulta que tenía razón ella. Pero después de una semana que lo había dicho y en otra entrevista seguía faltando a la verdad, hasta que ya fue evidente y tuvo que decir que era una inexactitud". Y dice Zapatero: "Oiga, la falsedad es como la mona, la falsedad, aunque se vista de inexactitud, falsedad se queda. Y la mantuvo durante una semana". Durante una semana. Y hoy. Y luego le pregunta por el teletipo.

En cuanto al debate, para Zapatero fue "un búmeran total para el señor Feijóo. Porque cuando se va con la mentira, antes o después se pierde. Esas son las reglas democráticas, n las reglas de la verdad. Por eso nosotros confiamos tanto en la democracia. Y ahora están que esta semana se les va a hacer larguísima. No saben qué hacer porque es muy duro que a un candidato le hayan pillado con tantas mentiras.

Reconocimiento internacional a la Universidad de Salamanca

Aprovechando la vacuna contra el Covid-19, el expresidente del Gobierno recordó que hubo cooperación de los laboratorios, desde China, Estados Unidos, Europa, Alemania. "Por eso obtuvimos esa vacuna en tiempo récord de la ciencia del conocimiento, de la investigación, de los que han derrotado al negacionismo, la brujería, el atavismo a lo largo de la historia"

Y habló de Salamanca. "Si hemos logrado avances en la civilización para vivir más años, para respetarnos más. Para poder tener ideales. Ha sido gracias a la cultura, a la ciencia y al conocimiento. Y eso es Salamanca".

Y pidió el voto a los votantes de Podemos en Salamanca. "Les pido que voten al Partido Socialista en Salamanca. Es decisivo. Cumpliremos con sus aspiraciones, responderemos de sus deseos y sin duda alguna harán un gran servicio. Lo pedimos con respeto y con humildad. Porque este sí que es un voto útil, de utilidad. Sabemos que la derecha lo hará y nosotros lo tenemos que hacer. Por tanto, Patricia, vas a ser diputada porque vamos a sacar dos diputados en Salamanca. Prepararos para celebrarlo el domingo".

Les dijo a los socialistas salmantinos que "en un momento os acordaréis de esta frase. Yo he dicho estos días que no hay nada como ganar por sorpresa. Las cosas mejores en la vida son las que se obtienen por sorpresa. Ese amigo o amiga que conoces por sorpresa que no te lo imaginas. Ese paisaje que descubres por sorpresa. La pareja que descubres por sorpresa. Ese poema que nunca habías leído y te asombra por sorpresa. Eso es lo que nos motiva en la vida. A nosotros nos motivan esas cosas porque somos gente progresista, abierta al cambio. Sabemos trabajar para ganar, ilusionarnos, ilusionarnos".

Y finalmente, habló de ilusión: "Porque nos ilusiona que haya gente que no esté en la exclusión. Nos ilusiona que los pensionistas revaloricen su pensión. Nos ilusiona que los trabajadores tengan mejores salarios. Nos ilusiona que las personas con discapacidad tengan todos los derechos. Nos ilusiona hombres y mujeres valientes y libres, como las mujeres de España, que son valientes y libres como las mujeres de Salamanca. Ellas van a ganar. Vais a ganar estas elecciones Y pido a todos los hombres de este país que ayudemos a ganar a las mujeres".

Tudanca ironiza con las inexactitudes

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha recordado hoy al PP que a decir que gobernaría la lista más votada, a que no pactarían con Vox, a que terminarían con los chiringuitos y que se dedicarían a trabajar y a madrugar, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo llamaría “inexactitudes”.

“No, señor Feijóo, eran mentiras igual que la que usted ha tratado de colar a todos los pensionistas del país”, ha señalado Tudanca en una comida mitin en Salamanca, donde ha acompañado a los candidatos por esta provincia y donde ha estado presente el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según Tudanca, el PP no revalorizó las pensiones conforme al IPC y no lo hará si gobierna, es más, ha asegurado, que las recortarán y aumentarán la edad de jubilación porque “han mentido sin pudor y no puede ser presidente alguien como Feijóo”. Tal y como ha detallado Tudanca, el PP ya dijo en 2022 en Castilla y León que pondría fin a los chiringuitos y después nombró a un vicepresidente sin competencias, pero con un buen sueldo y que ha convertido al gobierno de Castilla y León en el que más altos cargos hay de la historia y menos mujeres.

“Además de de derechas son muy machistas”, ha remarcado Tudanca. También dijeron que venían a trabajar y llevan la legislatura con menos normas. “Son de madrugar pero para volverse a la cama”. También, ha continuado, a “sembrar y a ayudar a la gente del campo” y han hecho que los ganaderos salmantinos pierdan cuatro millones de euros por la rebaja en los controles.

También hablaron de libertad pero “solo para tomar cañas” y luego se dedican a censurar obras de teatro y a prohibir banderas LGTBi y también llegaron para “cargarse una de las mejores herramientas para la paz social como es el diálogo social”. Por eso, ha añadido Tudanca, “no queda otra” que “seguir luchando”, para recordar que el responsable es el PP, no Vox.

“Siempre ha habido una minoría radical pero nunca antes se le dio entrada en los gobiernos para dictar normas y condicionar y limitar los derechos y libertades. Nunca antes hasta que llegó Mañueco y Feijóo”. En este sentido, ha vuelto a animar a votar el domingo “en defensa propia” y hacerlo al “único partido que puede sacar a la extrema derecha” y seguir haciendo de este país un país “mejor, feminista, social y libre”.

