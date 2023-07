Startup Olé 2023 proyecta internacionalmente a Salamanca como referente en innovación y tecnología

El Ayuntamiento mejora la proyección de Salamanca como referencia internacional en innovación y tecnología a través de Startup Olé 2023. Por eso, el alcalde, Carlos García Carbayo, el subdirector de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, Luis Rodríguez, y Emilio Corchado, CEO de Startup Olé Accelerator, firman un convenioi de colaboración para organizar otra edición que tendrá lugar, en la ciudad de Salamanca, del 4 al 6 de septiembre.



Como resumen, este acuerdo firmado esta mañana, recoge el desarrollo del Foro Abioinnova para valorizar la futura Incubadora de Empresas de Biotecnología, Bioingeniería y Salud que construye el Ayuntamiento de Salamanca en La Platina.

En este sentido, el alcalde, Carlos García Carbayo, explica que a lo largo de los últimos años, el Ayuntamiento de Salamanca pone las bases para desarrollar un modelo económico complementario en la ciudad, "una fórmula que ya funciona y que pasa de ser una quimera a una realidad ilusionante. Todo ello para que los jóvenes obtengan más oportunidades y puedan desarrollar su profesión en Salamanca con el desarrollo aquí de su proyecto profesional y personal".



En palabras de García Carbayo, "un modelo que amplía nuestras miras. Que crea nuevas oportunidades. Un foco de talento, innovación y emprendimiento que nos hace sentirnos muy orgullosos”, añadió. Prueba de ello es que Salamanca está entre las 1.000 mejores ciudades del mundo y entre las 35 mejores de España para desarrollar startups, según un ránking publicado este mes de junio por Hellosafe.

Esta visión de ciudad es compartida con instituciones y agentes sociales y económicos, en un planteamiento común y muy ambicioso para la nueva industrialización de la ciudad, bajo la marca Salamanca Tech, el nombre con el que la ciudad se proyectará en el mundo para posicionarse como referencia internacional en innovación y tecnología. En este sentido, se está trabajando en una red de infraestructuras especializadas en la transferencia de i+d al sector productivo, con capacidad para impulsar el desarrollo de nuevas empresas y mejorar la competitividad de las ya existentes, abriendo las puertas a nuevos sectores dentro de los mercados emergentes.

Esta red está compuesta por un triángulo del conocimiento y la innovación, cuyos vértices son la futura Incubadora de Empresas de Biotecnología, Bioingeniería y Salud en La Platina, el Centro de IoT e Inteligencia Artificial en Puente Ladrillo y el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+ en Chamberí, donde se añadirá un Centro de Alto Rendimiento de Producción Digital junto con una Escuela de Alto Rendimiento para Jóvenes, que se formarán en capacidades tecnológicas en big data y metaverso, entre otras materias.

“De esta manera, generamos un ecosistema de emprendimiento en innovación, que tendrá un impacto directo en el desarrollo económico y empresarial especialmente de las startups y pymes, para que los jóvenes tengan más oportunidades y puedan quedarse en Salamanca y así desarrollar aquí su proyecto de vida profesional y personal. Por eso es tan importante dar ese paso hacia la transferencia del conocimiento, fomentando la creación de nuevos empleos y riqueza en la ciudad”, apostilló el alcalde.

Detalles del convenio de colaboración

La aportación municipal asciende a 50.000 euros a través de la sociedad municipal Turismo, Comercio y Promoción Económica de Salamanca para financiar actuaciones de promoción, comunicación, publicidad y acciones de marketing, tales como diseño, impresión de materiales, merchandising, fotografías, vídeos, distribución y difusión a través de la página web y redes sociales.

La sociedad municipal facilitará otras colaboraciones relacionadas con la inauguración del foro, su desarrollo, difusión, atenciones protocolarias a los organizadores y participantes, así como otras necesidades logísticas del evento. Entre ellas, destaca la accesibilidad en el transporte, la supervisión y vigilancia de la zona, y la cesión de espacios para el desarrollo de actividades de exhibición y networking, como la plaza de Peñuelas de San Blas.

Por su parte, la Fundación General de la Universidad, además de la correspondiente promoción de Salamanca, propiciará la participación municipal en la mesa redonda de instituciones públicas y embajadas, así como la participación de los emprendedores, empresarios y autónomos colaboradores del área de Promoción Económica en las actividades de Startup Olé.

La principal novedad de esta edición es la celebración dentro de Startup Olé 2023, el día 6 de septiembre, del Foro Abioinnova para poner en valor la futura Incubadora de Empresas de Biotecnología, Bioingeniería y Salud que actualmente construye el Ayuntamiento de Salamanca sobre una parcela de más de 13.000 metros cuadrados en La Platina, con la colaboración de Fundación Incyde y Cámaras de España, la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca, y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Cabe recordar que esta iniciativa, dirigida al sector biomédico, con proyectos enmarcados dentro de la tecnología, la salud y el bienestar, tiene como principal objetivo facilitar a los emprendedores, pymes y grupos de trabajo e investigación una infraestructura física y servicios que ayuden a la consolidación de negocios del sector biomédico. De esta manera, se favorece la creación de empleo en la ciudad y se convierte a Salamanca y su alfoz en un polo de referencia en innovación tecnológica, investigación y atracción y retención del talento en el campo de la ingeniería biomédica.

Durante esta jornada se desarrollarán las ponencias ‘Del laboratorio al mercado: casos de éxito y lecciones aprendidas’ a cargo de Pilar de la Huerta, CFO Biofrontera AG y ex CEO de Genetrix, Sygnus y ADL, entre otras compañías; Fermín Goytisolo, Interim CEO y ex CEO de Adan Medical Innovation; e Irene Sánchez, Head of Innovation Fundation; así como otros ponentes de prestigio internacional que se irán sumando a la programación próximamente. Tras las ponencias abiertas al público, tendrá lugar una mentoría sobre creación de empresas y preparación para la inversión sobre biotecnología y oncología.

Evento de gran prestigio nacional e internacional

El Ayuntamiento, con la firma de este convenio, mantiene su compromiso y el apoyo a este evento de gran prestigio nacional e internacional, que en sus diez años suma más de 40.000 participantes en total de 120 países, 1.500 startups y PYMEs innovadoras, 1.200 ponentes y más de 300 corporaciones e inversores, como un instrumento eficaz en el impulso a la innovación desde el ámbito universitario, además de contribuir a la formación cultural y profesional, apostando por la cultura de la innovación y el emprendimiento.

Así, se pretende consolidar e impulsar la colaboración con la organización de este evento para contribuir a la creación de nueva actividad empresarial en el ámbito tecnológico, consolidar el tejido existente y contribuir a la fijación de población, sobre todo jóvenes que puedan desarrollar su proyecto de vida en Salamanca.

En concreto, mediante este convenio se persigue el estímulo de nuevos proyectos empresariales viables y sostenibles, mediante un programa completo basado en conferencias motivadoras, talleres formativos, mesas redondas, áreas de networking entre empresas y emprendedores para la formalización de alianzas estratégicas, así como debates sobre las tendencias innovadoras en los diferentes sectores.

Startup Olé 2023 también tiene entre sus objetivos ayudar a la transformación de las ideas de los emprendedores en proyectos empresariales, mediante el impulso de las relaciones con otros agentes clave del ecosistema emprendedor; fomentando la iniciativa empresarial.

Sigue los temas que te interesan