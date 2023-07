El exconcejal de Santa Marta Jorge Oliva recibe un emotivo homenaje tras dejar su labor por motivos de salud

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, en representación del Ayuntamiento y de la anterior Corporación municipal, visitó ayer al ex concejal, Jorge Oliva, para rendirle un pequeño homenaje en reconocimiento a su labor durante la pasada legislatura que tuvo que abandonar por motivos de salud. Un acto en el que Jorge Oliva estuvo acompañado por su familia.

El regidor le hizo entrega de la placa que recibieron todos los concejales salientes en el último pleno de la legislatura 2019-2023, y que el ex edil no pudo recoger. Mingo no quiso dejar pasar la oportunidad de entregársela personalmente para transmitirle su "agradecimiento por su entrega, trabajo y esfuerzo" durante el tiempo que formó parte activa del equipo de Gobierno.

“Era obligado el reconocimiento y agradecimiento por su trabajo como compañero en este Ayuntamiento. Como amigo además, me siento inmensamente contento de verlo tan bien y rodeado de los suyos”, afirmó el alcalde de Santa Marta.

Jorge Oliva fue nombrado para la legislatura 2019-2023 concejal de Coordinación con la Alcaldía, Tráfico y Ordenación y Protección Civil.

Cine de Verano

Cine de verano en Santa Marta

El Ayuntamiento de Santa Marta a través de la Concejalía de Cultura retoma la programación del Cine de Verano que de nuevo se distribuirá en distintas ubicaciones durante los meses de julio y agosto. Así, el Consistorio ha programado la proyección de ocho películas en diez sesiones en el frontón de Las Nieves, La Fontana y Valdelagua.

La programación del Cine de Verano arranca el 6 de julio y se prolongará hasta el 31de agosto y, como cada año, las sesiones del mes de julio se han programado para las 22:30 horas —ya que oscurece más tarde— mientras que las sesiones del mes de agosto, se celebrarán a las 22:00 horas.

Las proyecciones comienzan el día 6 en el frontón de Las Nieves con la película ¡Canta! 2, aunque la mayor parte de las sesiones en esta ubicación, serán durante el mes de agosto. Así, se proyectarán películas los días 3, 10, 17 y 31 de agosto, en concreto, y por orden cronológico, Ainbo, la guerrera del Amazonas, El asombrosos Mauricio, Tadeo Jones 3. La tabla esmeralda y Lunáticos.

Valdelagua por su parte acogerá en la zona habilitada junto a las piscinas tres sesiones los días 22, 23 y 25 de julio, con la proyección de Los tipos malos, ¡Canta! 2 y Los Minions.

Las pistas deportivas de la zona comercial en La Fontana acogerá una sesión el 13 de julio con la proyección de la película Los Minions. Además, el 24 de agosto se proyectará La familia Adams 2. La gran escapada.

“El Cine de Verano es una iniciativa que lleva varios años funcionando en Santa Marta y a la que queremos dar continuidad, ya que las actividades al aire libre en esta época del año tienen mejor acogida que otras propuestas. Como cada año nos inclinamos por un tipo de películas para todos los públicos, que se puedan ver en familia, que al final es lo que buscamos con estas actividades”, explicó Silvia González, concejal de Cultura.

La pasada edición de la programación del Cine de Verano registró 5.000 usuarios y un incremento de público en la zona de las urbanizaciones. Además, el buen tiempo que se disfrutó en julio y agosto de 2022, posibilitó que se celebraran todas las sesiones que se habían programado.

