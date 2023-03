El PSOE pide a Carbayo el cese de Javier Iglesias como coordinador territorial del Ayuntamiento de Salamanca

El PSOE pide al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, que cese al presidente de la Diputación y expresidente del PP salmantino, Javier Iglesias, como concejal delegado de Coordinación Territorial del Ayuntamiento de Salamanca. Por cierto, así lo hizo García Carbayo con el concejal de Cs Fernando Castaño, que, incluso, no tiene abierto ningún frente en los juzgados.

En este sentido, Javier Iglesias, concejal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca, sigue investigado en el conocido 'caso primarias', donde el Juzgado investiga una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Salamanca en las primarias regionales de 2017, de las cuales salió elegido el actual presidente del PP de Castilla y León y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,

El Grupo Socialista llevará esta petición de cese de Javier Iglesias mediante una moción al pleno que celebrará el Ayuntamiento de Salamanca este viernes. Además, los socialistas pedirán también la reprobación plenaria a Carlos García Carbayo, por mantener en su equipo de Gobierno a un concejal investigado por la justicia.



Los socialistas del Ayuntamiento de Salamanca consideran que la situación actual de Javier Iglesias "perjudica" la buena imagen del Consistorio salmantino. Además, no dejan pasar de largo la "persistente actitud de aferrarse" a los diversos cargos. Por ello, consideran que el alcalde de Salamanca "no ha actuado con rectitud" ya que no le ha retirado la delegación de Coordinación Territorial. Por cierto, un agravio comparativo con el exconcejal de Turismo Fernando Castaño.

Los hechos investigados

El concejal delegado de Coordinación Territorial fue citado a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca con fecha 30 de diciembre de 2021 por la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político cometido durante el proceso de primarias del PP de cara a las elecciones autonómicas de 2019, que resultó con la designación de Fernández Mañueco como candidato a la presidencia de la Junta.

La Audiencia Provincial de Salamanca confirmó la condición de investigado de Javier Iglesias a finales del pasado año 2022, tras desestimar el recurso de apelación presentado por el citado concejal contra su posición procesal. Durante todo este periodo, desde diciembre de 2021 y hasta la actualidad, ha transcurrido más de un año en el que este sujeto ha mantenido su condición de investigado, sin que se haya producido dimisión alguna ni tampoco el alcalde García Carbayo le haya retirado la delegación de Coordinación Territorial.

