David Mingo: "Debemos centrar el esfuerzo en conseguir un polígono industrial para Santa Marta"

Buscamos volver a lo tradicional, por supuesto, pero emparejándolo con lo cultural y con lo municipal, en el sentido de que presentamos el libro del municipio, que no teníamos, presentamos la inauguración del Museo del Grabado. Cada vez tenemos más museos. Van a ser cinco. Cuando finalice esta legislatura presentamos actividades que van en la línea de fomentar el uso de la cultura, pero también la recuperación de la paellada, de las actividades de convivencia con la comida de los mayores. En fin, que la interrelación en el municipio sea en sí mismo una fiesta. Luego, evidentemente, ya nos gustaría poder traer al mejor artista del panorama nacional, pero eso no lo podemos hacer porque, insisto, que nuestros ingresos son los que son y el dinero que se puede destinar a fiestas es el que es. Esto a veces no se entiende bien, porque la gente no entiende que no todo el dinero se puede aplicar para todo. Y aun así, 'Kiko & Shara' van a venir este año a los conciertos. Aun así 'Decai' va a actuar en Santa Marta. Aun así, el ‘POL 3,14’ va a actuar en Santa Marta. Es decir, que intentamos elaborar, con los recursos que tenemos, el mejor programa posible y creo modestamente que lo conseguimos.

"Intentamos siempre que, además del ambiente más festivo nocturno, haya también otro cultural, que era lo que entendíamos que faltaba en Santa Marta de Tormes"