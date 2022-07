UPL-Salamanca entrega ayuda material en la zona afectada por el incendio de Monsagro

Este jueves, la Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha entregado tanto en la localidad de Guadapero (perteneciente al municipio de Serradilla del Arroyo) como en la base aérea de El Maíllo, la ayuda material que ha podido adquirir esta formación con las aportaciones económicas que han hecho sus miembros en la provincia salmantina.

En este aspecto, los leonesistas han entregado diversos sacos de pienso para animales en Guadapero, así como agua y bebidas isotónicas para los bomberos forestales en El Maíllo, confiando en que "aunque evidentemente es muy insuficiente para todo lo que se necesita en la zona, algo ayudará". Y es que, el incendio de Monsagro ha calcinado 9.000 hectáreas en el sur salmantino, siendo las localidades más afectadas las de Guadapero, Monsagro y Morasverdes, cuyos vecinos estuvieron varios días desalojados.

Por ello, desde UPL han insistido en sus redes sociales que "es muy importante que no nos olvidemos de la zona afectada por el incendio de Monsagro de cara a su recuperación", y han apuntado que "habrá que trabajar mucho para que la zona pueda pasar página, recuperarse y volver a una normalidad que nunca debió perder".

Por otro lado, esta ayuda material aportada por UPL-Salamanca se suma a la que los leonesistas salmantinos han entregado en la vecina provincia de Zamora, con varios sacos de pienso animal y agua que se unirán a la ayuda material que está recogiendo UPL-Zamora en dicha provincia, y que entregará este sábado en la zona afectada por el incendio de Losacio, que ha calcinado 36.000 hectáreas, en la que es la segunda campaña de recogida material llevada a cabo por la formación en Zamora, tras la realizada hace un mes por el incendio de la Sierra de la Culebra, que fue entregada en la localidad de Otero de Bodas.

En todo caso, los leonesistas han recordado en sus redes el refrán que dice que "un grano no hace granero, pero ayuda al compañero", indicando que "toda ayuda es necesaria para esta zona devastada, que hemos de levantar entre todos", por lo que piden tanto la colaboración de la sociedad civil como "que no se demoren las ayudas desde las administraciones ante una situación que es de urgente necesidad, pues el ganado que se ha quedado sin alimento tiene que seguir comiendo cada día y el retraso en las ayudas materiales y económicas no hace sino perjudicar más aún a nuestros ganaderos afectados por el incendio".

Por todo ello, hacen un llamamiento a aportar ayuda material para el ganado de la zona, recordando los teléfonos de los Ayuntamientos de los tres municipios salmantinos más afectados por el incendio, de cara a poder gestionar la entrega de ayuda material en los mismos: Monsagro (923 48 95 03), Serradilla del Arroyo (923 48 90 01) y Morasverdes (923 48 52 01).

Sigue los temas que te interesan