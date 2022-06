Diáspora, comunidad y solidaridad centran el Simposio Internacional del IFES

El 9º Simposio Internacional, organizado por el Instituto de Filosofía Edith Stein (IFES); la Universidad Pontificia de Juan Pablo II; el Centro Internacional para el Estudio del Oriente Cristiano, y el Instituto 'Laudato Si', se ha ocupado este año de la diáspora, la comunidad y la solidaridad.

El título de esta novena edición, 'Beyond Secular Faith is Diaspora, Community, and Solidarity', hace referencia a la libertad y el florecimiento de las minorías cristianas y musulmanas en zonas de conflicto en el mundo, que están seriamente comprometidas e incluso amenazadas. Siguiendo las pautas del papa Francisco, el objetivo del seminario se centra en explorar cómo la experiencia de vivir en esta diáspora ilumina. Sin embargo, la visión de una comunidad debe ser necesariamente solidaria.

El encuentro, que se desarrollará en Granada hasta el día 1 de julio, ha sido inaugurado esta mañana por el arzobispo Francisco Javier Martínez Fernández; el profesor emérito Rocco Buttiglione, y la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Mirian Cortés.

En su discurso inaugural, la rectora ha recorrido la historia de la institución académica, que cumple ya 82 años de andadura académica, y que mantiene los principios que propiciaron su origen. "Tenemos grandes retos por delante, pero la misión sigue siendo la misma: iluminar con el conocimiento el camino que ha de llevar a todo ser humano y a todos los pueblos en los que se integra, a una vida plena en el marco del bien común", ha destacado.

Para ello, Mirian Cortés ha indicado, en primer lugar, que "la universidad ha de superar su propia crisis de ideas y de misión, ha de saber distinguir lo coyuntural de lo inmutable e imperecedero y armonizarlo sabiamente. Así, lejos de dejarse arrastrar por las inercias sociales, la universidad está llamada a definirlas, para mejorar el presente y preparar un futuro esperanzador para las nuevas generaciones, a semejanza de lo que hicieron aquellos ilustres investigadores del Renacimiento".

Estrecha colaboración con IFES

La colaboración entre la Universidad y el Instituto de Filosofía Edith Stein (IFES), en virtud del Convenio con el Arzobispado, pretende hacer efectiva la misión que la Iglesia encomienda a las instituciones católicas de educación superior: buscar la verdad a través del diálogo entre fe y razón, y empapar con los valores del humanismo cristiano la cultura en todas sus manifestaciones.

Por fidelidad a esa misión, el acuerdo suscrito hace dos cursos académicos entre las respectivas instituciones ha dado como fruto, por el momento, tres posgrados de altísimo nivel académico, impartidos por el IFES (Contributions to Postliberal Theology: A New Beginning; Teología del Pueblo; y Wojtyla and Realistic Phenomenology), cuyos títulos son expedidos por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Sigue los temas que te interesan