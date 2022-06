Alba Familiar / ICAL

Risas, nervios y pequeñas carreras para ocupar el mejor sitio. Las luces se apagan, y aparece en escena un científico algo chiflado, pero con muchas ganas de despertar la curiosidad de quienes están allí presentes. Una convención de pequeños doctores formada por unos 200 niños y niñas de diferentes colegios de la provincia de Salamanca que se reúnen frente a un escenario en la que, para muchos, es su primera vez en el teatro. Otros, más veteranos, recuerdan como el pasado año comenzaron a ser unos pequeños espectadores rurales que daban sus primeros pasos como público de las artes escénicas.

Formar espectadores y llevar a los lugares donde el teatro no llega de forma regular espectáculos de calidad. Son los principales objetivos del programa ‘Provincia a Escena’, una iniciativa de la Diputación de Salamanca que comenzó el pasado año y en este curso vuelve a repetirse con el fin de que los más pequeños de las zonas rurales conozcan todos los elementos que engloban las artes escénicas. “En la temporada anterior nos encontramos niños y niñas que no habían ido nunca al teatro, o cómo uno de ellos se sacudía la luz de los focos porque no sabía lo que era”, explica el coordinador de la Asociación Cultural Cívitas Animación Teatral, Manuel Jesús González.

La asociación ha sido la propulsora de este proyecto, que emana y está vinculado con la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. El coordinador, junto a su compañero Javier Prado, explica que el programa va más allá de la propia representación, y que todos los espectáculos tienen una “doble lectura”. Además de buscar que su primer contacto con el teatro sea “agradable y divertido”, llevan a cabo una labor de formación previa desde los colegios, y todas las obras que están seleccionadas tienen contenidos educativos a mayores, en los que abordan temas como la educación ambiental, en valores o la sostenibilidad.

Así lo explica también Francis J. Quirós, actor de la compañía que lleva su nombre, con el espectáculo en el que une humor y recursos teatrales para poder dar conocimientos científicos. “Intento abordar todo para motivar su curiosidad”, explica. “Trasladándolo al programa general pienso que es muy necesario llegar a estos lugares donde no tienen una programación estable o producciones que necesitan una serie de infraestructuras más grandes no llegan” señala el actor, quien, a través de “espectáculos todoterreno”, acerca a los escolares al universo de la ciencia “y a que no den las cosas por sentado”.

“El teatro está vivo, y mucho de que siga vivo depende de los espectadores”, señala el actor y codirector de la compañía salmantina Spasmo Teatro, Vicente Martín. Una cualidad que considera clave para formar a estos espectadores, “que serán los espectadores del mañana”, y que permitirá que el teatro “siga vivo y tenga una buena calidad de vida”.

Llevar el teatro a donde normalmente no llega

Bajo la premisa de formar espectadores que serán el público del mañana, la Diputación de Salamanca ha puesto en marcha la segunda edición de ‘Provincia a Escena’. 46 municipios y más de 8.000 niños y niñas salmantinos en zonas rurales son los destinatarios de estas 40 funciones de teatro, a las que hay que sumar otras 20 que se celebrarán en los Centros Rurales Agrupados (CRA) a lo largo de este programa.

Para ello, la iniciativa se divide en dos fases. La primera, esta escuela rural de espectadores, encaminada a escuelas y colegios de las comarcas donde se lleva a los propios centros el espectáculo. Una manera de asegurarse que, con el paso del tiempo, llegarán al cien por cien de los escolares de la provincia. Y la segunda fase, que comenzará después del verano, dirigida a un público general, y pensada para mostrar grandes espectáculos a todo tipo de públicos.

“Muchos de los pueblos a los que vamos no tienen una programación estable, se acaba en verano. Por ello Diputación hace el grueso de esta programación en otoño, porque es una forma de reforzar la vida cultural en los pueblos”, explica Manuel González, añadiendo que es una manera más de no “descuidar” a quienes viven en estas zonas de continuo. Asimismo, detalla que los responsables de los teatros afirmaban que, en la pasada edición, había acudido un público mayor y diferente al habitual.

‘Provincia a Escena’ supone, como detallan desde la corporación provincial, el único programa de estas características en Castilla y León para acercar a las zonas rurales las artes escénicas. Además, en su primera edición fue destacada por el Observatorio de la Cultura Nacional como una de las actividades destacadas a conocer en la comunidad. Por su parte, la Diputación de Salamanca ha invertido una cuantía aproximada de 100.000 euros, en una edición en la que la Fundación Siglo ha doblado la cantidad aportada dentro de esta cuantía total, de 7.000 a 14.000 euros.

Inculcar las artes escénicas desde edades tempranas

Tal y como detalla David Mingo, el gobierno provincial busca así “defender” la formación en las artes y la cultura desde las edades más tempranas. Y, además, proyectar obras “de calidad”, con una fuerte apuesta por las compañías locales, con una programación en la que el 75 por ciento son obras de agrupaciones salmantinas, y la mayoría de ellas están premiadas en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. “Lo que estamos haciendo es dar mucha calidad a los chavales de los municipios, al menos tanta como se consume en la capital”, señala el diputado.

Mingo defiende también la importancia de inculcar el teatro como una actividad recurrente en los más pequeños. “Es una forma de entender la organización, imaginación, conocer otros mundos que en lo digital y en las tablets no se ve. Es también la oportunidad de futuro del propio teatro, la inexistencia de la interacción humana es una sorpresa”, detalla. En la misma línea define esta esencia Manuel González, quien señala que “poner en valor la importancia que tienen las artes escénicas como el teatro en el aquí y el ahora, y que lo están viendo y disfrutando en este momento es mágico”.

“Por esto hay que apostar”, sentencia David Mingo, quien augura continuidad para este programa en sus próximas ediciones, y que espera un futuro “prometedor” para el teatro en la provincia que pretende seguir ayudando con iniciativas como esta. Mientras, bajo espectáculos como el de Francis J. Quirós, pequeños científicos seguirán despertando su pensamiento crítico y. Con ello, el actor ensalza una de las cualidades más preciadas de estos espectadores rurales: “Que entiendan que su voz tiene sentido, y que ellos pueden tener una perspectiva mucho más pura e interesante que la que tiene un adulto que ya ha olvidado reír como un niño”.

