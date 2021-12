El PSOE exige al alcalde de Fuentes de Oñoro más reivindicación con la Junta y la Diputación

Noticias relacionadas UPL presenta 40 enmiendas para Salamanca a los Presupuestos Generales del Estado

Los socialistas de la comarca de Ciudad Rodrigo lamentan la oportunidad perdida por el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro José Alanis, para demandar, tanto a la Junta como a la Diputación de Salamanca, inversiones en el entorno de la autovía de Castilla aprovechando el acto de inauguración del último tramo de esta carretera que une esta vía con la IP-25 portuguesa y, por tanto, con Portugal.

Los socialistas consideran que en la intervención del alcalde de Fuentes de Oñoro en el acto de inauguración del enlace fronterizo entre este municipio y la localidad portuguesa de Vilar Formoso, que ha supuesto una inversión por parte del Gobierno de España de más de 40 millones de euros, faltó alguna que otra reivindicación en materia de inversiones hacia la administración tanto autonómica como provincial que, según han indicado, “son muy necesarias e imprescindibles además para el desarrollo económico de la zona aprovechando la puesta en servicio de esta nueva conexión”.

Una intervención, denuncian desde el PSOE, en la que además de no hacer ni una sola mención “a las carencias, los incumplimientos y las necesidades insatisfechas por parte de la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca, responsables directos de las políticas de desarrollo económico y local” también se obvió, “ o no explicó” las razones por las que desde el Ayuntamiento de Fuentes de Oñoro “nunca se hace nada por el desarrollo económico de la zona y, por poner algún ejemplo, no se ha acudido a las convocatorias de DUS 5000 o entornos comerciales en el medio rural para atraer fondos en este sentido”

"Sobraron añoranzas a tiempos pasados"

A la intervención del primer edil, a juicio de los socialistas mirobrigenses, “le sobraron añoranzas a tiempos pasados que ya no volverán, y le faltó el respeto y la lealtad mínima a un Ministerio del Gobierno de España, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al que instigó para que alterara los plazos y los procedimientos reglamentarios en la concesión del área de servicio una vez que quedó desierta la licitación oficial, o lo que es lo mismo, a que cometa una irregularidad, algo que parece ser normal en la gestión que realiza el PP en aquellas instituciones donde gestiona o gobierna”

En este mismo sentido, desde el PSOE se califica como “toda una desfachatez” que el señor Alanis demandará de forma pública actuaciones a dicho Ministerio “que son hasta ahora desconocidas por todos, que en ningún momento han sido pedidas o planteadas y que de las cuales, en el propio Ministerio, nunca ha tenido conocimiento de ningún tipo sobre ellas, mientras calla y baja la cabeza ante el olvido de Junta y Diputación con la comarca”

Los socialistas mirobrigenses le recuerdan al primer edil de Fuentes de Oñoro que el Gobierno de España, además de acabar la Autovía de Castilla poniendo en servicio el último tramo que une España y Portugal, “un proyecto que los sucesivos gobiernos del PP tenían guardado en el cajón”, va a destinar 2.496.278 euros a la eficiencia energética del cuartel de la Guardia Civil en esta localidad entre otras muchas inversiones incluidas en los Presupuestos Generales del Estado para toda la comarca, “Presupuestos a los que por cierto el PP, su partido, se opone votando en contra” han concluido

Sigue los temas que te interesan