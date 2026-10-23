Cuentas orientadas a la eficiencia energética. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia destina 350.000 € para la mejora energética de 20 ayuntamientos de la provincia

La Diputación de Palencia ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a ayuntamientos para la ejecución de actuaciones energéticas en instalaciones de titularidad pública en 2026, con una dotación total de 350.000 euros, después de aprobar una ampliación presupuestaria de 150.000 euros sobre los 200.000 euros inicialmente previstos.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, contempla la concesión de ayudas para 21 actuaciones promovidas por 20 ayuntamientos de la provincia, dirigidas a mejorar la eficiencia energética de edificios e instalaciones municipales, renovar el alumbrado público e incorporar sistemas de generación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo.

Entre los proyectos subvencionados figuran instalaciones fotovoltaicas en edificios municipales, centros cívicos, instalaciones deportivas y depósitos de agua; sistemas de autoconsumo con baterías; actuaciones de mejora de la iluminación pública mediante tecnología LED, y la renovación de instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria.

Las subvenciones concedidas oscilan entre los 6.352 y los 30.000 euros, en función de las características y el importe de cada actuación.

Actuaciones

Los ayuntamientos beneficiarios y las cuantías concedidas son los siguientes:

Aguilar de Campoo: dos actuaciones de mejora del alumbrado en Valdegama y Villacibio, con 10.010 euros para cada una.

Amusco: sustitución de la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria, 12.874 euros.

Ampudia: instalación solar fotovoltaica en el depósito de agua, 18.247 euros.

Baltanás: instalación fotovoltaica para autoconsumo en el Museo del Cerrato Castellano, 20.000 euros.

Barruelo de Santullán: instalación solar de autoconsumo en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), 17.344 euros.

Castrillo de Villavega: ahorro energético en el alumbrado público, el pabellón y el bar público, 10.000 euros.

Fuentes de Valdepero: instalación fotovoltaica para autoconsumo en la nave multiusos, 18.888 euros.

Guardo: instalación fotovoltaica para autoconsumo colectivo y bombeo fotovoltaico, 30.000 euros.

Herrera de Pisuerga: instalación de paneles solares y baterías en el antiguo mercado de ganados, 20.000 euros.

Hontoria de Cerrato: sistema fotovoltaico con baterías en el centro cívico, 10.000 euros.

Magaz de Pisuerga: instalación solar fotovoltaica con acumulación en el polideportivo y las piscinas, 18.987 euros.

Mazariegos: instalación de placas solares en la nave municipal, 20.000 euros.

Monzón de Campos: actuaciones de ahorro energético en el colegio, las piscinas y el pabellón polideportivo municipal, 20.000 euros.

Pedraza de Campos: instalación de placas solares en la Casa Consistorial, 6.352 euros.

Saldaña: instalación fotovoltaica para autoconsumo en el pabellón Villa y Tierra, 13.623 euros.

Támara de Campos: reparación y mejora de la eficiencia energética del centro sociocultural, 10.000 euros.

Venta de Baños: sustitución de diez luminarias en el polígono industrial, 24.016 euros.

Villalobón: renovación de las instalaciones de alumbrado exterior, 20.000 euros.

Villamediana: actuaciones de ahorro energético en el alumbrado público, 10.000 euros.

Villamuriel de Cerrato: sustitución por tecnología LED de las luminarias viales de la avenida de la Aguilera, fase I, 29.645 euros.