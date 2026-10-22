Una etapa ciclista de una ruta en la provincia de Palencia Cyclope Palencia

Palencia brilla sobre dos ruedas con medio centenar de rutas ciclistas que conectan campos, canal y montaña en la provincia

La provincia de Palencia reúne en un mismo territorio llanuras cerealistas, páramos, bosques de montaña, embalses, una de las obras de ingeniería hidráulica más relevantes de Castilla y León como el Canal de Castilla, sin olvidar otros recursos, como el Camino de Santiago o el Románico que caracteriza a la provincia.

Esa diversidad de escenarios, unida a una red de carreteras secundarias con poco tráfico y gran número de caminos y pistas forestales en buen estado, han sido el punto de partida de la apuesta de la Diputación Provincial por el cicloturismo.

Así, nació en 2020 el proyecto Cyclope, impulsado por la institución provincial con el objetivo de aunar en una misma marca todo aquello relacionado con el cicloturismo.

Territorio "diverso" y tranquilidad

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, asegura que la provincia palentina "no necesita inventarse una infraestructura para el cicloturismo; la tiene".

"Porque Palencia tiene algo que es muy difícil de fabricar: Territorio. Y un territorio extraordinariamente diverso", señala.

"Podemos pasar de los paisajes abiertos del Cerrato y Tierra de Campos a los bosques y montañas de la Montaña Palentina", añade. Esa transición se produce en distancias relativamente cortas y en una breve franja de tiempo, lo que puede causar aún más impacto en el visitante.

Un ciclista puede salir de las llanuras abiertas de Tierra de Campos, atravesar el Cerrato y, en pocas jornadas, encontrarse entre los embalses y los bosques de la Montaña Palentina. La baja densidad de tráfico de las carreteras secundarias facilita ese recorrido y permite detenerse con relativa facilidad ante iglesias, miradores o pueblos.

Armisén insiste en las condiciones que facilitan esta práctica. "Y además tenemos algo que para el ciclista es muy importante: tranquilidad, carreteras secundarias con poco tráfico y una enorme red de caminos", apunta la presidenta de la Diputación.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante una presentación del proyecto Cyclope Diputación de Palencia

Esa baja densidad de tráfico permite que el ciclista pueda detenerse ante una iglesia, un mirador o un pueblo sin la presión de carreteras principales. Al mismo tiempo, la red de caminos ofrece alternativas cuando se prefiere salir del asfalto y adentrarse en pistas forestales o caminos agrícolas

Tres disciplinas y miles de kilómetros

La propuesta de Cyclope plantea múltiples recorridos y opciones según tu nivel y la disciplina ciclista que el visitante practique, con opciones para bicicleta de carretera, gravel o BTT.

La propuesta de carretera, Cyclope Palencia Road, plantea un recorrido de aproximadamente 481 kilómetros repartidos en cinco etapas y con más de 4.000 metros de desnivel positivo que pueden realizarse de forma continuada o por partes a lo largo del año.

La primera etapa parte habitualmente de Frómista hacia Aguilar de Campoo (alrededor de 83 kilómetros). La segunda, de Aguilar a Guardo (cerca de 96 kilómetros), concentra buena parte del desnivel y atraviesa la zona de los pantanos. La tercera desciende de Guardo hacia Carrión de los Condes (unos 88 kilómetros).

Las siguientes recorren Tierra de Campos y el Cerrato hasta cerrar de nuevo en Frómista, con Dueñas como uno de los puntos de referencia del sur. El trazado combina asfalto en buen estado, patrimonio románico y carreteras de baja intensidad de tráfico.

Para quienes prefieren los caminos, Cyclope Palencia Gravel propone cerca de 586 kilómetros en siete etapas y más de 5.400 metros de desnivel acumulado.

Una de las rutas del proyecto Cyclope en la Montaña Palentina Cyclope Palencia

El recorrido comienza en Aguilar de Campoo y prioriza primero las zonas de mayor relieve de la Montaña Palentina, con pistas forestales, embalses y tramos del Camino Olvidado, antes de descender hacia la Vega Palentina, Tierra de Campos y el Cerrato.

Entre las referencias del trazado figuran las villas romanas de La Olmeda y La Tejada, el Camino de Santiago Francés en varios puntos, el románico de Tierra de Campos y los paisajes de bodegas del Cerrato.

Las localidades de inicio y fin de etapa −Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo, Saldaña, Becerril de Campos, Baltanás y Frómista− disponen de servicios orientados al ciclista.

La oferta de bicicleta de montaña se concentra especialmente en la Montaña Palentina, con etapas de varios días en Cervera de Pisuerga, Guardo-Velilla del Río Carrión o Aguilar de Campoo.

En el entorno de Velilla y Guardo se ha desarrollado una red de más de 130 kilómetros que incluye rutas circulares y trails de descenso diseñados con criterios técnicos que permiten distintos niveles de dificultad. Recientemente se ha incorporado la iniciativa Tamaria para colaborar en la recuperación y el mantenimiento de caminos y senderos.

Además de estas rutas que recorren toda la provincia, Cyclope también ofrece más de una treintena de rutas circulares- para las tres disciplinas- en carretera saliendo desde diferentes localidades de la provincia, desde el Cerrato, con Baltanás o Villamuriel como puntos de origen hasta la montaña Palentina, desde Guardo o Cervera de Pisuerga.

Dos ciclistas en San Pedro Cultural, en el municipio palentino de Becerril de Campos Cyclope Palencia

De este modo, seis años después de su puesta en marcha, el proyecto cuenta con miles de kilómetros en las modalidades de carretera, gravel y bicicleta de montaña.

Además, todas las rutas del programa Cyclope ponen en valor algunos de los recursos patrimoniales, naturales y culturales de la provincia, como el Canal, el Camino de Santiago o el Románico.

Un proyecto integral

En los últimos años, la Diputación de Palencia ha venido trabajando intensamente para articular en torno a la marca Cyclope una infraestructura cicloturista integral que vaya mucho más allá de un simple catálogo de rutas.

El objetivo institucional se centra en desplegar una red completa de servicios adaptados a las necesidades de los ciclistas que visitan la provincia.

Para dar difusión a este compromiso y posicionar el territorio en el mapa nacional e internacional, la institución ha puesto en marcha diversas acciones de promoción, entre las que destacan la creación de maillots distintivos para las distintas propuestas y el patrocinio oficial durante 2025 del equipo Movistar Gravel Squad.

Puntos de encuentro

Dentro de esta estrategia, una de las actuaciones clave es la puesta en marcha de una red de puntos de encuentro en municipios como Astudillo, Baltanás y Villamuriel de Cerrato.

Un grupo de ciclistas atraviesa el Canal de Castilla en una ruta en la provincia de Palencia Cyclope Palencia

Estos espacios están diseñados para facilitar la logística de los aficionados que se desplazan en vehículo, ofreciendo zonas equipadas con aparcabicicletas, áreas de lavado y herramientas para reparaciones básicas.

Con esta infraestructura de soporte a los itinerarios de la comarca, se busca dar mayor visibilidad al cicloturismo y garantizar una experiencia cómoda y bien abastecida a lo largo de los recorridos.

Vertebrar la economía local

Para transformar la afluencia de deportistas en un impacto económico directo y sostenible, la institución está impulsando el Club de Producto Cyclope, una herramienta de colaboración público-privada que agrupe a alojamientos, bares, restaurantes, talleres, empresas de alquiler y operadores de turismo activo de la provincia.

Ello con el fin de ofrecer servicios de calidad a lo largo de todo el trayecto, logrando que la visita de ciclistas repercuta directamente en el tejido empresarial local, especialmente en las zonas rurales y municipios más pequeños.

Mantenimiento del territorio

Entendiendo que el cicloturismo no depende solo de la señalización sino de la calidad real sobre el terreno, el proyecto Cyclope ha incorporado recientemente una colaboración con la asociación de Tamaria, a fin de reforzar el mantenimiento constante de los caminos, senderos y pistas forestales de la Montaña Palentina.

Esta alianza pone el foco en la conservación de los diferentes trazados que discurren por la Montaña Palentina mediante la implicación directa de los agentes del territorio, un pilar fundamental en todo el ecosistema de Cyclope.