La cabeza de lista del PSOE al Senado por Palencia, Rosa Aldea Gómez, y la candidata al Congreso, María Luz Martínez Seijo PSOE de Palencia

El PSOE completa la lista de Palencia tras la dimisión de los candidatos e incluye a uno de Frente Amplio al Senado

La Comisión Federal de Listas del PSOE ha cerrado este miércoles la candidatura por Palencia al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29 de noviembre, encabezada por la actual diputada María Luz Martínez Seijo.

La decisión llega apenas dos días después de que Luis Ángel Marín y Alicia García, junto a los dos suplentes propuestos, renunciaran de forma irrevocable en bloque como protesta por la imposición de Ferraz frente a la voluntad de la militancia provincial.

El Comité Provincial había respaldado casi por unanimidad −77 votos a favor y una sola abstención− una lista encabezada por el concejal Álvaro Bilbao, con el apoyo de todas las agrupaciones locales.

Ferraz optó por sustituirlo por Martínez Seijo, veterana diputada desde 2016 y figura próxima a la dirección nacional. La respuesta de la base fue contundente: Marín (número 2) y García (número 3) comunicaron su renuncia irrevocable, a la que se sumaron los suplentes Luis Fernando Cantero y Mireia Barrios.

El gesto dejó temporalmente a la candidatura sin nombres y puso en evidencia una fractura abierta entre la organización provincial −donde la alcaldesa y secretaria general Miriam Andrés ha criticado públicamente la decisión− y la dirección federal.

Agustín Martínez y Rut Pérez

Para recomponer la papeleta, la Comisión Federal ha incorporado a Agustín Martínez García en el segundo puesto y a Rut Pérez Martín en el tercero.

Martínez García es un veterano socialista palentino: fue concejal en el Ayuntamiento de la capital entre 1991-1995 y 1999-2003, impulsó plataformas de apoyo a Pedro Sánchez en Castilla y León, y actualmente es secretario del Área de Mayores de la ejecutiva autonómica y portavoz regional de la corriente Izquierda Socialista.

En 2017 disputó la secretaría provincial a Miriam Andrés y, más recientemente, ha mostrado distancia con la reacción de la dirección local ante la corrección de listas.

Rut Pérez Martín es concejala socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Como suplentes figuran José Luis Pedreira Massa, Ángeles Fombellida Cabezudo y Julio Rascón Quirce.

La lista al Senado mantiene a la actual senadora y alcaldesa de Cisneros, Rosa Aldea Gómez, como cabeza de lista. El tercer puesto lo ocupa Belinda Mencía Solla, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Velilla del Río Carrión.

El segundo lugar queda reservado para la persona designada por la formación Frente Amplio, en virtud del acuerdo estatal alcanzado para presentar una candidatura única a la Cámara Alta, respetando el formato de lista cremallera.

Con la candidatura ya aprobada y en proceso de registro ante la Junta Electoral Provincial, el PSOE de Palencia llega a la recta final de campaña con una papeleta reconstruida desde Ferraz, pero con el eco todavía vivo de una rebelión interna que ha dejado claro el coste de desautorizar el criterio de las bases.

A 38 días de las urnas, la prioridad federal ha sido cerrar filas; la de la militancia palentina, no olvidar por qué se abrió la brecha.