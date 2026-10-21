Miriam Andrés acusa a Ferraz de saltarse "de manera expresa" el reglamento de elaboración de candidaturas

La secretaria general del PSOE palentino, Miriam Andrés (C) flanqueada por Rosa Aldea, candidata la Senado por Palencia ; y Antonio Casas, Secretario de Organización del PSOE de Palencia Brágimo Ical

La secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés, acusó hoy a la dirección federal del partido de incumplir el reglamento de elaboración de candidaturas al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al considerar que no escuchó a un representante de la dirección provincial antes de modificar la propuesta palentina.

Andrés aseguró que la lista encabezada por la actual diputada María Luz Martínez Seijo no es la que habría presentado la provincia y reconoció que el proceso ha reducido la ilusión con la que los socialistas afrontarán la campaña electoral.

“Se ha saltado de manera expresa el reglamento de elaboración de candidaturas, porque cuando el reglamento establece que la Comisión Federal de Listas puede proponer un candidato diferente al que propone la provincia, deberá escucharse a un representante de la provincia. Eso no se ha hecho”, afirmó la dirigente socialista al ser preguntada por si algún integrante de la Ejecutiva nacional se había puesto en contacto con ella desde que se conoció la configuración de la lista.

Andrés señaló que la candidatura habría sido confeccionada por la dirección federal, en Ferraz, aunque matizó que no le constaba expresamente cómo se había desarrollado ese proceso. La secretaria provincial reconoció que la lista es la que concurrirá a las elecciones en representación del PSOE de Palencia, pero dejó claro que no coincide con la propuesta de la dirección provincial.

En este sentido, defendió que la dirección palentina había planteado una candidatura que consideraba más adecuada para representar el proyecto socialista de la provincia en el ámbito nacional. “El PSOE de Palencia presentó lo que creía que era lo mejor que podía exportar a un proyecto nacional en Madrid. No ha sido posible, pero este partido, como siempre, hará campaña”, afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

Menos ilusión para la campaña

Preguntada por la posible repercusión de las discrepancias internas en las elecciones generales y en los comicios municipales de mayo de 2027, Andrés confió en que la situación no perjudique electoralmente al partido, aunque admitió que el proceso tendrá consecuencias en el ánimo de la militancia. “El PSOE de Palencia va a ir todo a una, a hacer campaña por un proyecto político que creemos que es el que mejor representa nuestros valores, nuestros principios y lo que viene para el proyecto del país”, señaló.

No obstante, reconoció que la candidatura no suscitará el mismo entusiasmo que la propuesta defendida desde Palencia. “No se va a generar la misma ilusión, pero el partido tiene esa obligación de hacer campaña y de arrastrar políticamente lo que son las ideas y las propuestas programáticas, lo vamos a hacer como siempre”, añadió. "La brecha tiene que quedar de manera interna”, afirmó, antes de recordar que los electores están preocupados por cuestiones que afectan directamente a su vida cotidiana.

“A los ciudadanos les importan poco nuestras peleas, les importa poco que nos llamemos zurdos, que pongamos pancartas y que hagamos esas cosas que se hacen en campaña. Lo que les importa es que intentemos resolver sus problemas”, sostuvo.

Entre esas preocupaciones, Andrés destacó el acceso a la vivienda, que definió como uno de los principales problemas tanto en Palencia como en el conjunto del país. “Ahora mismo hay muchos ciudadanos de Palencia que empiezan a tener un problema grave de acceso a la vivienda, que no nos escapamos a ese primer problema o principal problema del país”, señaló.

El argumento de la paridad

Andrés también respondió a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno y dirigente socialista María Jesús Montero, quien habría defendido la paridad como un principio irrenunciable en la elaboración de las candidaturas. La secretaria provincial cuestionó que este argumento justificara los cambios introducidos en la lista palentina y pidió que se explicara en qué incumplía la propuesta original ese criterio.

“A mí me gustaría preguntar a la compañera María Jesús Montero que dónde incumplía la paridad la lista de Palencia”, afirmó. A continuación, criticó que, a su juicio, se hubiera recurrido a una reivindicación histórica del movimiento feminista socialista para justificar la decisión. “Ha utilizado de manera frívola una lucha que históricamente las feministas de este partido han dado el callo para conseguir primero la paridad en las listas electorales y para conseguir posteriormente las listas cremallera”, manifestó. Como argumento, señaló que siete de las nueve candidaturas al Congreso presentadas en Castilla y León están encabezadas por hombres.

La secretaria provincial sostuvo que el cambio de candidatura responde, a su entender, a una decisión personal y no a una razón orgánica ni al interés general de la organización en Palencia. “No es orgánica, porque estamos hablando de una compañera que ha sido diputada, pero que se medía frente al secretario general de la agrupación local más importante de la provincia de Palencia”, afirmó.

En este punto, reivindicó la capacidad de la dirección provincial para determinar qué perfiles pueden representar mejor a la organización. “El interés general del PSOE en Palencia, siento mucho decirles a los compañeros de Madrid, que quien mejor lo conoce es Palencia”, sostuvo.

Defensa de Álvaro Bilbao

La dirigente socialista aseguró que no esperaba que la propuesta encabezada por Álvaro Bilbao, frente a la candidatura finalmente aprobada, no saliera adelante. Andrés destacó la trayectoria del compañero y su compromiso con el partido, y lamentó que su renuncia a un proyecto político local para incorporarse a una candidatura nacional no se materializara. “Creo que es un compañero de sobrada experiencia, de acreditado compromiso con las siglas del partido y con una solvencia espectacular”, afirmó.

A su juicio, su posible incorporación al Congreso habría permitido trasladar talento de la provincia al ámbito nacional, aunque también habría supuesto una pérdida para la política local. Andrés añadió que la candidatura finalmente aprobada se había justificado en otras ocasiones por diferentes motivos relacionados con la trayectoria de Martínez Seijo, pero consideró que el contexto actual era distinto. En su opinión, la decisión no tuvo en cuenta el proyecto político de futuro que, a su entender, representaba Bilbao para el PSOE palentino.

Pese a sus críticas a la dirección federal y a las diferencias sobre la composición de la lista, la secretaria provincial garantizó que estará junto a Martínez Seijo durante la campaña electoral. Defendió que el compromiso con el proyecto socialista está por encima de las discrepancias surgidas durante el proceso de elaboración de candidaturas.

Andrés aseguró que lo ocurrido no le impedirá defender las propuestas del PSOE en la calle y respaldar a la candidata elegida por Ferraz. Por último, insistió en que su participación en la campaña responde a la defensa de un proyecto político compartido, pese a que no se haya impuesto la candidatura que ella consideraba más adecuada.

La candidatura socialista al Congreso, registrada hoy ante la Junta Electoral Provincial, está encabezada por María Luz Martínez Seijo, seguida por Agustín Martínez García y Rut Pérez Martín. La relación de suplentes la integran José Luis Pedreira Massa, María Ángeles Fombellida Cabezudo y Julio Rascón Quirce, según confirmó Martínez Seijo a Ical.