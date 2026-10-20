Martínez Seijo, la profesora 'sanchista' por la que el PSOE de Palencia se ha roto: 5 casas y 827.000€ en activos

El PSOE de Palencia tiene un problema con Ferraz. Y, en estos momentos, el nombre que está en el centro de la diana es el de Mariluz Martínez Seijo.

La decisión de la dirección federal de apartar a Álvaro Bilbao de la candidatura al Congreso de los Diputados para colocar en su lugar a la actual parlamentaria ha terminado por abrir una brecha.

La fractura ha sido total hasta el punto de que los cuatro integrantes de la candidatura que había recibido el respaldo de la organización provincial han decidido retirarse.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso comunicaron a la Permanente del PSOE palentino su renuncia irrevocable, a la que se sumaron los dos suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.

La candidatura encabezada por Álvaro Bilbao, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, había obtenido 77 votos favorables y una sola abstención en el Comité Provincial. Su apoyo había sido prácticamente unánime.

Sin embargo, la Comisión Federal de Listas decidió sustituir a Bilbao por Martínez Seijo, una modificación que contó posteriormente con el respaldo del Comité Federal.

La dirección nacional hizo valer sus competencias para alterar la candidatura y desatendió la propuesta aprobada en Palencia.

La reacción no se hizo esperar. El pasado jueves, según la cronología facilitada por el PSOE provincial, la alcaldesa de Palencia y secretaria general de la organización, Miriam Andrés, ya había expresado públicamente su malestar por lo que considera una falta de respeto a la voluntad de las bases. Tres días después, aquella protesta se convirtió en una renuncia colectiva.

Los afectados sostienen que la decisión de los órganos federales "choca frontalmente" con la voluntad mayoritaria de la militancia. Su retirada pretende dejar constancia de que no están dispuestos a integrar una candidatura que consideran ajena a lo aprobado por su propia organización.

Una dirigente próxima a Pedro Sánchez

Martínez Seijo, vallisoletana de nacimiento, participó en el Congreso Federal celebrado en Sevilla en 2012 dentro del sector de Mucho PSOE por Hacer, que respaldaba a la fallecida Carme Chacón.

Dos años después, sin embargo, se incorporó al proyecto de Pedro Sánchez en su camino hacia la Secretaría General del PSOE y coordinó su campaña de primarias en Castilla y León.

Su vinculación con Sánchez se convirtió en uno de los rasgos reconocibles de su perfil político convirtiéndose en toda una ‘sanchista’.

Colaboró en el ámbito nacional, especialmente en cuestiones educativas, y consolidó una relación con la dirección federal que contrasta con las tensiones que ahora afloran en Palencia.

En octubre de 2016 fue una de las diputadas socialistas que votaron en contra de la investidura de Mariano Rajoy en la segunda votación celebrada ese mes, una posición que la situó entre quienes rechazaron facilitar la continuidad del dirigente popular en La Moncloa.

En la estructura orgánica del PSOE ha asumido también tareas relacionadas con la acción política, la ciudadanía y las políticas sociales.

La información biográfica facilitada la sitúa como secretaria ejecutiva de Educación y Universidades y responsable del área de Política Social, Integración y Cohesión del partido.

Sus propiedades

Según el cálculo publicado por Transparentia para 2026, las retribuciones y la indemnización para gastos asociadas a su puesto suman 94.946,32 euros anuales al anualizar los importes mensuales correspondientes.

La declaración presentada ante el Registro de Intereses del Congreso recoge cinco viviendas en el patrimonio declarado en junio de 2026: una en Guardo, adquirida mediante compraventa en 1996, y otras cuatro en Valladolid, incorporadas mediante compras y herencias.

Se trata de otra de las grandes 'tenedoras' del PSOE en el Congreso justo en el momento en el que desde la dirección se decidió atacar a la oposición con este tema. Seijo, es junto a Óscar Puente, dos de los políticos que cuentan con más patrimonio.

El documento también recoge activos financieros cuyo importe conjunto asciende a 827.557,03 euros.

Dentro de esa cantidad figuran 29.049 euros en saldos de cuentas de BBVA y Santander; una cartera gestionada valorada en 365.165 euros; un fondo Quality Inversión Moderada de 186.552 euros, identificado como no ganancial; 169.951 euros en BBVA Ahorro Empresas y otros 63,03 euros en valores de Santander.

Hay, además, diferencias entre la declaración de junio de 2026 y la presentada en agosto de 2023.

En la más reciente ya no figura una vivienda de Valladolid adquirida en 2003 ni la participación del 10% en un inmueble rústico de Burgos que aparecía en el documento anterior.

Mariluz Martínez Seijo, nacida en Valladolid el 10 de noviembre de 1968, no es una recién llegada a la política.

Su trayectoria combina una larga carrera docente, responsabilidades orgánicas en el PSOE y una presencia continuada en las instituciones desde hace casi dos décadas.

Profesora de inglés y doctora en Planificación e Innovación Educativa, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en centros educativos de Palencia y su provincia, especialmente en Guardo.

Desde 2015 es diputada socialista por Palencia en el Congreso de los Diputados, una representación que le ha permitido consolidar una posición propia en el ámbito nacional.

Martínez Seijo lleva afiliada al PSOE desde 1996. Antes de llegar al Congreso, había ocupado distintas responsabilidades en las ejecutivas local de Guardo y provincial de Palencia.

Fue secretaria de Educación y Juventud en la agrupación de Guardo y asumió en la organización provincial las áreas de Cultura y Patrimonio y de Educación, Cultura, Patrimonio y Deporte.

De las aulas a los despachos

La formación de Martínez Seijo comenzó en Valladolid, donde cursó el bachillerato en el instituto Núñez de Arce y posteriormente estudió Filología Inglesa y el primer ciclo de Filología Alemana en la Universidad de Valladolid.

Durante su etapa universitaria participó en encuentros internacionales de estudiantes en ciudades como Lieja y Eindhoven.

También formó parte del Claustro de la Universidad de Valladolid, donde desarrolló labores de representación estudiantil y participó en distintas comisiones.

Su recorrido académico incluyó una beca en la Universidad Elon, en Carolina del Norte, donde amplió su formación en docencia, literatura y cultura anglosajona.

Más adelante, otra beca, concedida por el Departamento de Estado estadounidense dentro del programa Fulbright, le permitió formarse en Amherst College, en Massachusetts, en el ámbito de la preparación de profesores de inglés.

En 2000 asumió la dirección del Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Guardo, responsabilidad que desempeñó hasta 2004. Después obtuvo destino definitivo en el IES Claudio Prieto de la localidad y regresó posteriormente al IES Señorío de Guardo como profesora de inglés.

Su currículum no se limita a la actividad en las aulas. En 2013 se doctoró en la Universidad de Alcalá con una tesis centrada en los objetivos educativos europeos para 2020 y, en particular, en el abandono temprano de la educación y la formación.

En septiembre de 2015 se incorporó al IES Río Duero de Tudela de Duero. Su llegada al Congreso, tras las elecciones generales de ese año, puso fin a una etapa profesional en la que había combinado docencia, formación del profesorado y responsabilidades de dirección.

En la actualidad, según la información biográfica aportada, tiene destino definitivo en el IES Julián Marías de Valladolid.



