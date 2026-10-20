Carlos Martínez junto a Pedro Sánchez en el acto público celebrado este lunes en Valladolid. Leticia Pérez / ICAL.

Carlos Martínez justifica el dedazo de Ferraz en las listas del PSOE de Palencia: “Todos ellos sabían que esto podía pasar”

El secretario general de los socialistas de Castilla y León ha justificado este martes la decisión de Ferraz de apartar a Álvaro Bilbao como cabeza de lista al Congreso por Palencia, una intervención que llega en plena rebelión interna de los socialistas palentinos.

El dirigente soriano, en una entrevista en el programa de Ana Rosa Quintana, ha insistido en que el procedimiento de elaboración de las listas no es equiparable a unas primarias y que los órganos federales tienen la última palabra sobre la composición de las candidaturas.

“Tenemos unos procesos reglamentados legales que nos hemos dotado con aprobación mayoritaria unánime en los últimos congresos federales”, ha señalado Martínez.

También ha diferenciado entre las primarias para elegir candidatos a las alcaldías o a las presidencias autonómicas y el procedimiento para confeccionar las listas para el Congreso y el Senado.

El argumento es formalmente claro, ya que en su opinión, la militancia participa, las ejecutivas provinciales elevan sus propuestas y los órganos federales aprueban las candidaturas definitivas.

Carlos Martínez ha insistido en que Álvaro Bilbao conocía perfectamente las reglas del proceso y que la posibilidad de que Ferraz modificara las candidaturas no era ninguna novedad.

“Es algo que todos conocemos y que sabía que podía pasar”, ha afirmado el secretario general del PSOE de Castilla y León, quien ha recordado que la Comisión Federal de Listas y el Comité Federal tienen competencias para introducir cambios.

Ferraz decide

El caso de Palencia es especialmente significativo porque la propuesta provincial no había salido adelante por un margen ajustado.

El Comité Provincial del PSOE respaldó el pasado 14 de octubre las candidaturas encabezadas por Álvaro Bilbao al Congreso y Rosa Aldea al Senado con 77 votos a favor y una sola abstención.

Además, Bilbao había obtenido el respaldo de las agrupaciones locales en el proceso previo de elaboración de las listas.

Pese a ello, la Comisión Federal de Listas sustituyó a Bilbao por la actual diputada María Luz Martínez Seijo, una decisión ratificada posteriormente por el Comité Federal.

Por este motivo los integrantes de la candidatura al Congreso renunciaron a sus puestos, en una protesta que ha dejado abierta una crisis.

Preguntado por el enfado de los socialistas palentinos, Martínez ha reconocido que comprende el malestar, aunque ha defendido que el procedimiento permite estos cambios.

“A nadie nos gusta, lógicamente a ninguna provincia, a ninguna federación autonómica nos gusta que nos modifiquen las propuestas que se lanzan desde aquí”, ha admitido.

El secretario general autonómico reconoce que las direcciones territoriales y sus militantes tienen motivos para sentirse contrariados cuando se alteran sus propuestas. Sin embargo, su respuesta termina subordinando esa voluntad a las competencias de los órganos federales.

“Con el cabreo que podamos tener, con las reacciones o el mal sabor de boca que te quede, son competencias estrictas de la Comisión Federal de Listas y del Comité Federal”, ha afirmado.

En la entrevista, Martínez ha insistido en que no se trata de un procedimiento excepcional.

Ha recordado que en 2023 también se modificaron las candidaturas socialistas de Ávila y Valladolid, cuando los órganos federales alteraron las propuestas territoriales para situar a Manuel Arribas como cabeza de lista al Congreso por Ávila y a Javier Izquierdo al Senado por Valladolid.

“Esto no se hace siempre, ni es nada nuevo”, ha argumentado.

“En un proceso que es verdad, y nos pasa a todos los partidos, el proceso de elegir entre las personas que conforman las candidaturas siempre genera tensiones, siempre genera fricciones”, ha señalado.

Martínez ha tratado de rebajar la tensión y ha defendido la necesidad de configurar un nuevo equipo que permita completar la candidatura, respetando la paridad y los criterios establecidos por el partido.

Su prioridad es cerrar el conflicto cuanto antes y concentrar los esfuerzos en la campaña electoral.

“Nos tendremos que centrar en lo verdaderamente importante, que es intentar plantear ese modelo alternativo para poder consolidar un gobierno progresista en estas próximas elecciones”, ha afirmado.

El PSOE de Castilla y León ha vivido otros enfrentamientos por la elaboración de candidaturas y, en el actual proceso, la intervención federal también ha afectado a Burgos, donde Luis Tudanca ha sido desplazado como cabeza de lista al Senado en favor de Aitana Hernando.

En este escenario, Martínez ha asegurado que no espera que se reproduzcan más episodios de tensión, aunque ha reconocido que el proceso de elaboración de las listas no concluirá hasta que las candidaturas queden definitivamente presentadas.