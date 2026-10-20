Astudillo acoge este domingo la última prueba puntuable del Palencia Trail Series 2026 de la Diputación

El municipio de Astudillo acogerá este domingo, 25 de octubre, la tercera edición de su trail, una cita que pondrá el broche final al calendario de pruebas puntuables del Palencia Trail Series 2026, el circuito de carreras de montaña organizado por la el Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia.

La prueba, organizada por el Ayuntamiento de Astudillo, junto con el club de Triatlón de la localidad, cuenta hasta el momento con más de 70 participantes inscritos, que podrán elegir entre dos modalidades.

El Trail largo contará con un recorrido de 21,5 kilómetros y un desnivel positivo de 525 metros, puntuable para el circuito provincial, mientras que el Trail corto tendrá una distancia de 11,5 kilómetros y 310 metros de desnivel positivo.

Esta última prueba servirá para determinar los ganadores de esta edición del Circuito, en la que, David Rueda, en categoría masculina, llega con una ventaja que le coloca como virtual campeón, mientras que, en categoría femenina, las dos primeras clasificadas, Sandra María González Pedrosa y Rocío Domínguez Martín están separadas únicamente por un punto.

Ambas modalidades tomarán la salida a las 10:30 horas desde la Plaza de España de Astudillo. Los recorridos discurrirán principalmente por senderos y caminos del entorno del municipio que permitirá a los participantes disfrutar del paisaje característico de la zona.

Las inscripciones estarán abiertas hasta este viernes, 23 de octubre, a través de la página web www.palenciadeporte.es. En caso de que queden dorsales disponibles, también será posible inscribirse el mismo día de la prueba, entre las 9:30 y las 10:00 horas.

La recogida de dorsales tendrá lugar el domingo, de 9:00 a 10:00 horas, en la Plaza de España. La organización dispondrá de puntos de avituallamiento líquido y sólido durante los recorridos, uno en el kilómetro 5,5 para la modalidad corta y dos, situados en los kilómetros 6,5 y 15,5, para la larga.

Una vez finalizada la carrera, en torno a las 12:30 horas, se celebrará la entrega de premios en la Plaza de España.

En el Trail Largo se reconocerá a los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría, mientras que en el Trail Corto se premiará a los tres primeros de la clasificación general masculina y femenina. Asimismo, habrá premios locales para los tres primeros clasificados de ambas modalidades.

Con esta cita, el Palencia Trail Series 2026 llega a su última prueba puntuable, completando una nueva edición de un circuito que apuesta por el deporte popular, la participación y la promoción del territorio palentino a través de las carreras por montaña.

Concluido este Circuito, y como colofón a un nuevo año de circuitos de pruebas deportivas impulsados por la Diputación de Palencia, en las próximas semanas se celebrará la gala de entrega de premios, un acto que servirá para reconocer a los deportistas más destacados de la temporada en los Circuito Provinciales de BTT, Trail y Triatlón.