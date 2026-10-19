El Comité Provincial del PSOE de Palencia aprobó el día 14 de octubre casi unánimemente las candidaturas al Congreso y al Senado encabezadas por Álvaro Bilbao y Rosa Aldea Alicia García y Luis Ángel Marín completaban la lista al Congreso y Jesús Manuel López y Belinda Mencía la del Senado PSOE Palencia

Rebelión del PSOE de Palencia contra Ferraz: toda la lista renuncia por la imposición de Martínez Seijo

La rebelión contra Ferraz en el PSOE de Palencia ya es una realidad. Todos los integrantes de la candidatura al Congreso de los Diputados respaldada por la militancia han renunciado a formar parte de las listas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Una decisión sin precedentes recientes en la organización provincial que llega después de que la dirección federal apartara a Álvaro Bilbao para colocar en su lugar a la actual diputada Mariluz Martínez Seijo.

La crisis se veía venir. El pasado jueves, la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, ya había estallado públicamente contra la dirección nacional de su partido por ignorar, una vez más, la voluntad de las bases.

Tres días después, aquel malestar se ha traducido en una renuncia colectiva que deja en evidencia la profunda fractura abierta entre Ferraz y los socialistas palentinos.

Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han comunicado este lunes a la Permanente del PSOE de Palencia su decisión irrevocable de no participar en la candidatura. A ellos se han sumado los dos suplentes, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos.

Los cuatro han decidido dar un paso atrás después de que la Comisión Federal de Listas, con el posterior respaldo del Comité Federal, sustituyera a Bilbao, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, por Martínez Seijo.

La decisión ha provocado un profundo malestar en la organización provincial. Y es que la candidatura encabezada por Álvaro Bilbao había recibido 77 votos a favor y una única abstención en el Comité Provincial, después de contar con el respaldo de todas las agrupaciones locales de la provincia.

Sin embargo, Ferraz ha hecho valer su capacidad para modificar las listas y ha impuesto a Martínez Seijo, ignorando la propuesta respaldada prácticamente por unanimidad por los socialistas palentinos.

Según ha trasladado el PSOE de Palencia en un comunicado, los afectados consideran que la decisión de los órganos federales "choca frontalmente" con la voluntad mayoritaria de la militancia.

Con su renuncia, pretenden denunciar la falta de respeto hacia las bases y dejar claro que no están dispuestos a participar en una candidatura que no responde a lo aprobado por la organización provincial.

Miriam Andrés ya había advertido: "Os habéis pasado la voz de la militancia por el forro"

La renuncia colectiva no ha surgido de la nada. El pasado 16 de octubre, la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del PSOE, Miriam Andrés, protagonizó un duro enfrentamiento público con la dirección federal tras conocerse la sustitución de Bilbao.

"Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros, por quinta vez, os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. ¡Viva la democracia interna!", denunció la regidora socialista en su cuenta de X.

Un mensaje especialmente contundente por proceder de una dirigente territorial del propio partido y por señalar directamente a Ferraz como responsable de ignorar, de manera reiterada, las decisiones de la militancia.

Andrés fue incluso un paso más allá. Para reforzar su crítica, recuperó un vídeo del 30 de septiembre de 2016 en el que el propio Pedro Sánchez defendía las primarias y el respeto a la voluntad de las bases socialistas.

Una forma de recordar al actual secretario general del PSOE sus propias palabras sobre democracia interna y de subrayar la contradicción que, a juicio de la dirigente palentina, supone la intervención de Ferraz en las candidaturas provinciales.

Aquella advertencia ha terminado convirtiéndose en una crisis orgánica. Lo que el jueves era una protesta pública de la máxima responsable del PSOE palentino se ha transformado este lunes en una renuncia en bloque de los integrantes de la candidatura elegida por las bases.

La crisis de Palencia se suma al malestar por la exclusión de Tudanca

El enfrentamiento en Palencia no es un episodio aislado. La decisión de Ferraz se enmarca en una profunda remodelación de las candidaturas socialistas de Castilla y León que también ha provocado polémica en Burgos.

La Comisión Federal de Listas decidió apartar al exsecretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, de la candidatura al Senado por Burgos y situar en su lugar a la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando.

Dos decisiones que han abierto un nuevo frente de tensión interna a las puertas de las elecciones generales y que ponen en cuestión el peso real de las organizaciones provinciales en la confección de las listas.

La situación también coloca en una posición delicada al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, que debe afrontar el malestar de las agrupaciones afectadas mientras la dirección nacional mantiene sus decisiones.

En Palencia, además, el conflicto tiene un componente especialmente significativo. La propia secretaria provincial ha denunciado que es la quinta vez que la dirección federal desoye la voluntad de los socialistas palentinos.

A poco más de un mes de las elecciones generales, el PSOE afronta así una nueva crisis interna en Castilla y León. Una fractura que ha pasado de las críticas públicas a los hechos y que evidencia hasta qué punto la intervención de Ferraz ha encendido a una parte de la militancia.

La pregunta ahora es cómo conseguirá la dirección socialista recomponer la candidatura de Palencia y afrontar la campaña electoral en una provincia donde los nombres elegidos por las bases han decidido dar un paso atrás antes que aceptar la imposición de la dirección nacional.