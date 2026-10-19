Ni los Pirineos ni un puerto de montaña: el lugar más frío de España es una ciudad de Castilla y León con -4,8ºC

Tras una semana con una temperatura más propia de verano que de otoño, durante este fin de semana y este lunes los termómetros se han desplomado, haciendo que ya sean muchos los que han comenzado a sacar los abrigos del armario.

Durante esta madrugada, Castilla y León ha anotado varios de los puntos más fríos del país, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque la estación más gélida pudiera pensarse que haya sido en una zona montañosa, no ha sido así.

Y es que ha sido una capital de provincia de Castilla y León, una ciudad, la que ha marcado la temperatura más baja de todo el país durante esta pasada madrugada. Es el caso de Palencia, que ha anotado -4,8ºC a las 02:40 horas de este lunes, 19 de octubre.

Casi cinco grados bajo cero que la han convertido en el lugar más frío de toda España, por delante de Cabaña Verónica, en el Parque Nacional Picos de Europa, en Cantabria, donde el registro ha arrojado -4,5ºC a las 07:20 horas.

Además de Palencia en el primer lugar, Castilla y León también ha ocupado los puestos tres, cinco, siete y nueve de temperaturas más frías.

En tercer lugar se ha situado Lagunas de Somoza, con -3,1ºC a las 07:50 horas y en el quinto está Sanabria, en Zamora, con -2,4ºC a las 07:40 horas.

La provincia de León vuelve a aparecer en este ránking en el puesto siete, ya que Cubillas de Rueda ha anotado -2,1ºC a las 07:20 horas. Por último, Villablino, también en la provincia leonesa, ha sido el noveno lugar más frío de España con -1,7ºC a las 07:20 horas.