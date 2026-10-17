Álvarez de Toledo advierte del amor de Sánchez a Begoña: “Cada vez que lo proclama monta una cloaca”

Cayetana Álvarez de Toledo ha arremetido este sábado contra Pedro Sánchez y el PSOE durante un acto de precampaña del Partido Popular en Palencia.

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha acusado a los socialistas de utilizar el desahucio de una anciana con fines políticos y ha definido al presidente del Gobierno como un “patético populista sin pueblo”.

La dirigente popular ha dirigido sus críticas también contra Montse Mínguez, ex portavoz socialista a nivel nacional, y su entorno familiar por sus vínculos con el negocio inmobiliario.

“Sobrevolar como buitres el desahucio de una anciana para que los españoles no desahuciaran a Sánchez”, ha afirmado Álvarez de Toledo, en referencia a la estrategia que, a su juicio, está siguiendo el PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La diputada ha recordado las palabras de Mínguez, quien, antes de abandonar su responsabilidad en el partido, dijo “caretas fuera”.

“Y dicho y hecho”, ha añadido la popular, que ha recurrido al calificativo de «buitre consorte» para referirse a la pareja de la exdirigente socialista, a quien atribuye la participación en negocios inmobiliarios y la propiedad de hasta una treintena de pisos, además de la ejecución de desahucios.

“Está encerrado en el búnker de su partido”

Álvarez de Toledo ha reservado buena parte de su intervención para Sánchez, al que ha acusado de carecer de respaldo político y social.

“No puede salir a la calle”, ha asegurado, al considerar que el presidente no cuenta con el apoyo “ni del Parlamento, ni de las Cortes, ni del pueblo”.

«Está encerrado en el búnker de su partido», ha añadido en referencia al Comité Federal del PSOE, celebrado este viernes, que confirmó las listas socialistas al Congreso y al Senado.

La diputada también ha cuestionado el gesto de apoyo del presidente a su mujer, Begoña Gómez, durante la reunión socialista. Una muestra de afecto que, según ha advertido, le «preocupa» por sus consecuencias políticas.

“Cada vez que Pedro Sánchez proclama su amor por Begoña en público, monta una cloaca para destruir la justicia”, ha afirmado.

La dirigente popular ha aprovechado el acto para presentar las próximas elecciones generales como una cita decisiva para el futuro político del país.

A su juicio, España atraviesa un “proceso de mutación” que la está llevando “de una democracia plena a una democracia rumbo a ser fallida”.

Álvarez de Toledo ha enumerado los casos y escándalos que, en su opinión, han marcado la etapa de Gobierno socialista, con referencias a «cloacas, joyas, putas, saunas, mordidas, enchufes, Leires y Koldos».

Todo ello, ha sostenido, será recordado como «la era de la indecencia».

La portavoz adjunta del PP ha elevado el tono al definir el sentido de los comicios del 29 de noviembre. “Van mucho más allá que una elección entre unas siglas y otras, son una elección entre la decencia en la vida pública y la delincuencia”, ha defendido.

Frente a este escenario, se ha comprometido a trabajar para “restaurar ese principio de responsabilidad política y de rendición de cuentas”.

También ha avanzado que, si el PP llega al Gobierno, reforzará el Estado con «fronteras fuertes, la defensa de la soberanía nacional y la igualdad de los españoles». Entre sus compromisos figura, además, la regeneración democrática mediante la «protección total a la independencia de los jueces».

Respaldo a Víctor Torres en Palencia

El acto ha servido asimismo para reivindicar la política como una herramienta capaz de influir en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

“Y la política necesita a los mejores, a los más competentes, a los más formados, a los más honestos, a los más íntegros”, ha defendido Álvarez de Toledo.

En esa línea, ha trasladado su apoyo a Víctor Torres, candidato del PP a la Alcaldía de Palencia en las elecciones municipales de mayo de 2027.

La diputada se ha mostrado convencida de que los populares conseguirán situarlo al frente del Ayuntamiento de la capital palentina, del mismo modo que ha expresado su confianza en que Alberto Núñez Feijóo alcance la Presidencia del Gobierno tras las elecciones generales.

Promete garantizar las pensiones

Álvarez de Toledo ha acusado al PSOE de afrontar la campaña electoral con una estrategia basada en el “fraude, miedo y odio”.

Sobre el primero, ha cuestionado la ley de nietos y lo que considera un intento de “manosear el censo electoral”.

En cuanto al miedo, ha acusado a los socialistas de intentar “meter miedo a los pensionistas”.

Frente a ello, ha lanzado un compromiso expreso: el PP va a “garantizar las pensiones”, que actualizará “conforme al IPC”.

La dirigente popular ha situado el odio como el tercer eje de sus críticas al PSOE, al que ha definido como “una fuerza pesimista” que, en su opinión, transmite a los ciudadanos la idea de que España no tiene remedio y está condenada a repetir sus fracasos históricos.

Álvarez de Toledo ha rechazado esa visión y ha reivindicado que los españoles no están condenados a la confrontación.

“Los españoles no nos odiamos”, ha asegurado, antes de recordar que la actual generación es hija “de la paz civil española”.