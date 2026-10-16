Imagen de archivo de una búsqueda en el río Carrión en Palencia. Archivo

Encuentran un cadáver de un coche sumergido en el río Carrión en Palencia

El cadáver de una persona ha sido rescatado este viernes, 16 de octubre, de un vehículo que se precipitó el jueves al río Carrión a la altura del parque del Segundo Sotillo, en Palencia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, ayer un vehículo cayó al cauce del río, desconociéndose en ese momento si alguien iba en el interior. Rápidamente se activó un dispositivo que ha estado coordinado por la Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

Y ha sido esta mañana cuando efectivos del Cuerpo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional han acudido hasta la zona, además de agentes de la Brigada de Policía Judicial y Científica, una patrulla de Policía Local y un oficial de bomberos.

Finalmente, a lo largo de esta mañana los agentes del GEO, en desarrollo de las labores que estaban realizando en el vehículo sumergido, han localizado y sacado el cadáver de una persona.

Por el momento, estas mismas fuentes no pueden aportar más detalles del suceso.