Rescate en en la senda del Roblón de Estalaya en Cervera de Pisuerga (Palencia) Comunicación JCyL.

Rescatado en helicóptero un ciclista tras golpearse la cabeza en la senda del Roblón en Cervera de Pisuerga

Operación de emergencia en pleno corazón de la Montaña Palentina. El Grupo de Rescate y Salvamento de la Junta de Castilla y León evacua este viernes, 16 de octubre, a un ciclista de unos 50 años que ha resultado herido de gravedad tras sufrir una caída en la conocida senda que conduce al Roblón de Estalaya, en el término municipal de Cervera de Pisuerga.

El suceso se ha producido pasadas las 11:40 horas, momento en el que la sala de operaciones del 1-1-2 ha recibido el aviso de alerta. Según el testimonio del acompañante, el deportista se había golpeado fuertemente la cabeza contra una piedra al caer de su bicicleta, presentando serias dificultades para respirar.

Dada la orografía del terreno y la imposibilidad de que las ambulancias de soporte vital pudieran acceder hasta el punto exacto de la ruta, el Centro Coordinador de Emergencias ha activado de inmediato el helicóptero de rescate con dos rescatadores a bordo, entre ellos una profesional de enfermería.

Evacuación en helicóptero a Burgos

Paralelamente, la sala del 1-1-2 ha coordinado la intervención con la Guardia Civil, los Bomberos de la Diputación de Palencia y Emergencias Sanitarias - Sacyl.

Un gestor de emergencias ha mantenido una multiconferencia médica con el alertante para dar las primeras pautas de soporte y estabilización hasta la llegada de los medios aéreos.

Al llegar a la zona del Roblón de Estalaya, el piloto del helicóptero ha realizado una maniobra de vuelo en estacionario apoyando un patín sobre el terreno para facilitar el desembarco de los especialistas.

La rescatadora enfermera ha atendido in situ al ciclista, le ha administrado analgesia para el manejo del dolor y lo ha inmovilizado en un colchón de vacío.

Tras acomodarlo en la camilla de evacuación, la aeronave lo ha trasladado hasta el campo de fútbol de Cervera de Pisuerga, punto de encuentro acordado para el traspaso con los medios sanitarios terrestres y aéreos del Sacyl.

Desde allí, un helicóptero medicalizado ha evacuado al herido directamente al Complejo Asistencial Universitario de Burgos.