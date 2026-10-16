La alcaldesa y secretaria general del PSOE de Palencia, Miriam Andrés en la Fiesta de la Rosa de los socialistas de Palencia. Brágimo. ICAL.

Miriam Andrés estalla contra la dirección nacional del PSOE: "Os habéis pasado la voz de la militancia por el forro"

Tensión abierta en el seno del PSOE castellano y leonés. La alcaldesa de Palencia y secretaria provincial de los socialistas palentinos, Miriam Andrés, ha arremetido con dureza contra la dirección federal de su partido tras la decisión de la Comisión Federal de Listas de modificar la candidatura al Congreso de los Diputados aprobada por las bases de la provincia de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

El malestar surge de la sustitución del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palencia, Álvaro Bilbao —el candidato propuesto por la provincia tras recabar el respaldo mayoritario de la militancia en las asambleas locales—, para situar de nuevo en el número uno de la lista a la actual diputada nacional Mariluz Martínez Seijo.

"Viva la democracia interna"

A través de una tajante publicación en su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), la regidora palentina denunció abiertamente la injerencia del órgano nacional del partido: "Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. ¡Viva la democracia interna!", manifestó Andrés.

Palencia ha debatido, ha participado hasta la extenuación. Y vosotros por quinta vez os habéis pasado la voz de la militancia por el forro. Viva la democracia interna! https://t.co/8UGOUW9nZi — Miriam Andrés (@mndres) October 16, 2026

El mensaje de la dirigente socialista estuvo acompañado por un significativo archivo de vídeo grabado el 30 de septiembre de 2016, en el que el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, defendía la celebración de primarias y la necesidad de respetar el mandato soberano de las bases en los procesos de decisión del partido.

El choque de la agrupación palentina con Ferraz pone de manifiesto el malestar generado tras la reestructuración de las candidaturas de Castilla y León, en un dictamen nacional que también supuso la salida de Luis Tudanca de la lista al Senado por la provincia de Burgos.