Ángeles Armisén en su visita a Villamuriel de Cerrato. Diputación de Palencia

Ángeles Armisén visita Villamuriel de Cerrato para conocer 'in situ' las inversiones de la Diputación de Palencia

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha visitado este jueves, 15 de octubre, la localidad de Villamuriel de Cerrato, dentro de su actividad ordinaria de recorrer el territorio, para conocer las actuaciones financiadas por la institución provincial.

Los trabajos que ha podido conocer la presidenta son las actuaciones que van con cargo a los planes provinciales. Armisén ha estado acompañada por el alcalde de Villamuriel, Roberto Martín, y el diputado provincial de la zona, Juan Antonio Obispo.

Una de las obras que ha visitado ha sido la renovación de la pavimentación y el saneamiento de la calle El Caño, en el casco antiguo del municipio.

La obra, que ya ha sido ejecutada, ha contado con un presupuesto de adjudicación de 195.800 euros, de los que la Diputación de Palencia se ha hecho cargo de 83.623 euros.

La actuación ha incluido la renovación de la pavimentación y de las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, además de la instalación de luminarias.

Además, también se han incorporado elementos de protección en las fachadas para prevenir la entrada de agua de lluvia en las viviendas.

Asimismo, la visita ha incluido las obras de construcción de los nuevos vestuarios del campo de fútbol de Calabazanos, que se encuentra en ejecución en estos momentos.

Dicho proyecto dispone de un presupuesto de 329.395 euros, de los que 156.541 euros corresponden a la aportación de la institución provincial.

El edificio, desarrollado en planta baja, contempla espacios destinados a vestuarios, aseos de uso público, bar, instalaciones y dependencias auxiliares.

Estas actuaciones se enmarcan en la colaboración de la Diputación de Palencia con los ayuntamientos de la provincia a través de los Planes Provinciales para la ejecución de obras e infraestructuras municipales.