Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia de este martes, 13 de octubre. Fotografía: Diputación de Palencia.

La Diputación de Palencia concede 288.000 € a 38 centros educativos de la provincia para gastos de mantenimiento

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado este martes, 13 de octubre, la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia para financiar gastos de mantenimiento de colegios.

Tanto de Educación Infantil como Primaria durante el curso 2026-2027 y con una dotación concedida que asciende a los 288.064 euros para un total de 38 centros.

La convocatoria contempla una subvención fija de 3.000 euros por centro, a la que se suman importes variables calculados en función del número de alumnos y de aulas. En total, las ayudas incluyen 114.000 euros correspondientes a la cuantía fija, 62.464 euros vinculados al alumnado y 111.600 euros en función de las aulas.

Las subvenciones permitirán a los ayuntamientos beneficiarios contribuir a la financiación de los gastos de mantenimiento de los colegios de sus municipios, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

Entre los centros con mayor importe concedido figuran el CEIP Castilla y León, de Aguilar de Campoo, con 15.688 euros; el CEIP Pradera de la Aguilera, de Villamuriel de Cerrato, con 15.672 euros; y el CEIP Villa y Tierra, de Saldaña, con 14.872 euros.

La distribución de las ayudas alcanza a centros educativos de 33 municipios de la provincia, con tres colegios beneficiarios en Guardo y dos en Venta de Baños y Villamuriel de Cerrato, además de los centros del resto de localidades incluidas en la resolución.