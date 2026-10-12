El rescate de la mujer herida en el pico Espigüete, este lunes Junta de Castilla y León

Rescatan en helicóptero a una montañera herida por el impacto de una roca en el pico Espigüete

El Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil ha dirigido en la mañana de este lunes el rescate de una mujer que ha resultado herida tras recibir el impacto de una roca en el pico Espigüete, en Velilla del Río Carrión (Palencia).

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada a las 12:04 horas en la que solicitan asistencia para una mujer de unos 40 años que había resultado herida en un hombro al ser golpeada por una roca en el pico Espigüete, en una zona inaccesible para vehículos por tierra.

Señalaban que estaba consciente y acompañada por otras siete personas.

El gestor puso en comunicación al alertante con personal de Emergencias Sanitarias para recibir indicaciones sobre cómo ayudar a la herida hasta la llegada de la asistencia, y con los técnicos del centro coordinador de emergencias, quienes fijaron en concreto la ubicación de la accidentada, en la cara noreste del pico, a unos 2.100 metros de altitud.

Además, movilizaron el Grupo de Rescate y Salvamento de Protección Civil, cuyo helicóptero salió a la zona con el equipo de rescate, incluida una rescatadora enfermera.

Tras localizar el lugar en el que se encontraba la herida, el equipo de rescate descendió mediante sendas maniobras de grúa desde el helicóptero.

Tras valorar el estado de la herida, se le colocó un triángulo de evacuación para proceder a su extracción, lo que se efectuó de nuevo mediante una maniobra de grúa junto con la rescatadora enfermera.

A continuación, se izó al segundo rescatador y el helicóptero voló hasta Guardo, donde una ambulancia de Emergencias Sanitarias recogió a la montañera herida para ser atendida.