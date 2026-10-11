Administración de loterías de Palencia que ha dado el premio de La Primitiva.

Administración de loterías de Palencia que ha dado el premio de La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

Palencia

La Primitiva deja alegría y un buen número de billetes con un gran premio en Palencia

Eleva su bote hasta los 34.800.000,00 euros.

Más información: La Primitiva deja miles de euros en dos municipios de Castilla y León e incrementa su bote hasta los 33,5 millones

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En el sorteo de La Primitiva de este sábado, 10 de octubre, no se han registrado boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo asciende a los 34.800.000,00 euros.

De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en Fuenlabrada (Madrid).

Imagen de la administración de Guijuelo que ha dado el premio.

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay cuatro boletos acertantes, uno de ellos ha sido validado en la administración número 15 de Palencia. El agraciado se va a llevar 51.883,82 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-18-20-22-29-10. El complementario ha sido el 11 y el reintegro el 7. El Joker ha sido el 9871681.