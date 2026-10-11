La Primitiva deja alegría y un buen número de billetes con un gran premio en Palencia
Eleva su bote hasta los 34.800.000,00 euros.
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En el sorteo de La Primitiva de este sábado, 10 de octubre, no se han registrado boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo asciende a los 34.800.000,00 euros.
De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en Fuenlabrada (Madrid).
De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay cuatro boletos acertantes, uno de ellos ha sido validado en la administración número 15 de Palencia. El agraciado se va a llevar 51.883,82 euros.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-18-20-22-29-10. El complementario ha sido el 11 y el reintegro el 7. El Joker ha sido el 9871681.