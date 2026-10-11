Administración de loterías de Palencia que ha dado el premio de La Primitiva. Fotografía: Loterías y Apuestas del Estado.

La Primitiva deja alegría y un buen número de billetes con un gran premio en Palencia

En el sorteo de La Primitiva de este sábado, 10 de octubre, no se han registrado boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos y el reintegro) por lo que el bote que se pondrá en juego en el próximo sorteo asciende a los 34.800.000,00 euros.

De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en Fuenlabrada (Madrid).

De segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) hay cuatro boletos acertantes, uno de ellos ha sido validado en la administración número 15 de Palencia. El agraciado se va a llevar 51.883,82 euros.

La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 16-18-20-22-29-10. El complementario ha sido el 11 y el reintegro el 7. El Joker ha sido el 9871681.