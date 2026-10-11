Policía Nacional

Policía Nacional Imagen de archivo.

Palencia

Pelea de madrugada en Palencia con puñetazos en la cara, desmayos y traslados al hospital

El suceso se ha producido a las 04:18 horas en la calle Cardenal Almaraz.

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Una pelea en Palencia, a las 04:18 horas de la madrugada en la calle Cardenal Almaraz, 4, ha alterado la tranquilidad durante esta madrugada en la capital palentina, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

A esa hora se ha solicitado asistencia para un hombre de unos 30 años que ha sufrido un desmayo tras recibir un puñetazo en la cara.

Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Se ha atendido al paciente, si bien no ha requerido de ser trasladado.

A las 04:44 horas, otra llamada ha informado de otro herido en la misma pelea, también de unos 30 años, consciente y con heridas en la clavícula, con una posible fractura.

De nuevo se ha avisado a ambas Policías y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria. El herido ha sido trasladado al Hospital de Palencia.