Pelea de madrugada en Palencia con puñetazos en la cara, desmayos y traslados al hospital

Una pelea en Palencia, a las 04:18 horas de la madrugada en la calle Cardenal Almaraz, 4, ha alterado la tranquilidad durante esta madrugada en la capital palentina, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

A esa hora se ha solicitado asistencia para un hombre de unos 30 años que ha sufrido un desmayo tras recibir un puñetazo en la cara.

Se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico. Se ha atendido al paciente, si bien no ha requerido de ser trasladado.

A las 04:44 horas, otra llamada ha informado de otro herido en la misma pelea, también de unos 30 años, consciente y con heridas en la clavícula, con una posible fractura.

De nuevo se ha avisado a ambas Policías y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Atención Primaria. El herido ha sido trasladado al Hospital de Palencia.