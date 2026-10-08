El plan perfecto para este puente del 12 de octubre: de la berrea del ciervo, a grandes templos y mosaicos romanos

Este puente del 12 de octubre, Palencia ofrece un poco de todo.

El otoño, además, juega a favor de la provincia. Los bosques de la Montaña Palentina empiezan a cambiar de color y los ciervos protagonizan uno de los espectáculos naturales más llamativos de estas fechas: la berrea.

Es tiempo de salir al campo, pero también de entrar en iglesias, recorrer antiguas villas romanas, navegar por el Canal de Castilla o descubrir algunos de los grandes tesoros artísticos que salpican la provincia.

La Montaña Palentina concentra buena parte de las opciones para quienes quieran aprovechar el puente al aire libre.

Una de las rutas más accesibles es la Senda de la Cascada de Mazobre, un recorrido de siete kilómetros y dificultad media.

Para quienes busquen un reto mayor está la subida a la Laguna de las Lomas, de 12 kilómetros y dificultad media-alta.

Y para una salida más familiar, el Pinar de Velilla ofrece un sendero de 3,5 kilómetros y dificultad baja.

El territorio también pone a prueba a los montañeros con algunas de sus cumbres más emblemáticas. El Espigüete supera los 2.400 metros, mientras que Curavacas y Peña Prieta rebasan los 2.500.

Pero en otoño hay otro protagonista.

La berrea del ciervo alcanza durante estas semanas uno de sus momentos de mayor interés. La Casa del Parque de Cervera de Pisuerga ofrece información sobre este fenómeno y sobre los lugares desde los que puede observarse y escucharse.

Otra posibilidad lleva hasta el extremo noreste de la provincia.

Allí espera el Geoparque Mundial de la UNESCO Las Loras, un territorio marcado por sus singulares formaciones geológicas y por una notable diversidad natural.

Un viaje sobre el Canal de Castilla

El agua también puede ser una buena forma de descubrir Palencia.

El Canal de Castilla permite combinar paisaje, patrimonio y ocio a bordo de sus embarcaciones turísticas.

Durante el puente, la Juan de Homar, con punto de atraque en Frómista, y la Marqués de la Ensenada, en Herrera de Pisuerga, ofrecen recorridos por esta gran infraestructura hidráulica del siglo XVIII.

Eso sí, es necesario reservar previamente.

Del esplendor romano a los grandes templos

Si la naturaleza es uno de los reclamos, el patrimonio no se queda atrás.

La Villa Romana La Olmeda continúa siendo una de las grandes paradas para quienes quieran viajar hasta la época romana sin salir de Palencia.

Sus mosaicos, junto con las piezas conservadas en el Museo de Saldaña, permiten acercarse al pasado romano de la provincia.

También abrirá sus puertas durante el puente el Castillo de Fuentes de Valdepero, conocido como Castillo de los Sarmiento.

Y quienes prefieran el arte sacro tienen otra cita en el Museo Territorial Campos del Renacimiento.

El recorrido permite visitar cuatro iglesias-museo situadas en Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

A esta oferta se suman otros 21 templos que forman parte del Programa de Apertura de Monumentos impulsado por la Diputación de Palencia y la Diócesis palentina.

Estos son los horarios previstos:

Ampudia. Iglesia de San Miguel: 12:00-14:00 y 17:00-19:00 horas.

12:00-14:00 y 17:00-19:00 horas. Amusco. Iglesia de San Pedro: 10:30-12:30 horas.

10:30-12:30 horas. Astudillo. Iglesia de Santa Eugenia: 17:00-20:00 horas.

17:00-20:00 horas. Autillo de Campos. Iglesia de Santa Eufemia: 12:30-14:30 horas.

12:30-14:30 horas. Baltanás. Iglesia de San Millán: 12:30-14:30 horas.

12:30-14:30 horas. Becerril de Campos. Iglesia de Santa Eugenia: 11:00-14:00 horas.

11:00-14:00 horas. Carrión de los Condes. Iglesia de Santa María: 12:00-14:00 y 17:00-19:00 horas.

12:00-14:00 y 17:00-19:00 horas. Cervera de Pisuerga. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción-Virgen del Castillo: 11:00-14:00 y 17:00-19:00 horas.

11:00-14:00 y 17:00-19:00 horas. Cevico Navero. Iglesia de Nuestra Señora de la Paz: 10:30-12:30 horas.

10:30-12:30 horas. Cevico de la Torre. Iglesia de San Martín: 17:00-19:00 horas.

17:00-19:00 horas. Dueñas. Iglesia de Santa María: 17:00-20:00 horas.

17:00-20:00 horas. Frechilla. Iglesia de Santa María: 10:30-12:30 horas.

10:30-12:30 horas. Fuentes de Nava. Iglesia de San Pedro: 17:00-20:00 horas.

17:00-20:00 horas. Fuentes de Valdepero. Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua: 11:00-14:00 horas.

11:00-14:00 horas. Grijota. Ermita de la Virgen de los Ángeles: 17:00-19:00 horas.

17:00-19:00 horas. Husillos. Iglesia de Santa María: 17:00-20:00 horas.

17:00-20:00 horas. Palenzuela. Iglesia de San Juan: 11:00-14:00 horas.

11:00-14:00 horas. Piña de Campos. Iglesia de San Miguel: 12:30-14:30 horas.

12:30-14:30 horas. Torremormojón. Iglesia de Nuestra Señora del Castillo: 17:00-19:00 horas.

17:00-19:00 horas. Villamuriel de Cerrato. Iglesia de Santa María: 11:00-14:00 horas.

11:00-14:00 horas. Villaumbrales. Iglesia de San Juan: 12:00-14:00 horas.

El Museo Diocesano, ubicado en el Palacio Episcopal de Palencia, también mantiene actividad durante el puente.

Abrirá viernes y sábado de 10:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:30 horas; el domingo, de 10:30 a 13:30, y el lunes, de 10:30 a 12:30 horas.

Quienes quieran descubrir el patrimonio de la mano de un guía oficial tienen además dos citas dentro del programa 'Palencia es tu ruta en otoño'.

La primera será el sábado 10 de octubre.

La ruta arrancará a las 10:30 horas en Frómista, con la visita a la iglesia de San Martín y continuará hacia Villalcázar de Sirga, donde se conocerá la iglesia de Santa María la Blanca.

El recorrido terminará en Carrión de los Condes, con una visita al Real Monasterio de San Zoilo.

El domingo 11 llegará la segunda propuesta.

Comenzará a las 16:30 horas en Baños de Cerrato, con la basílica de San Juan de Baños como primera parada.

Después será el turno de Dueñas y de su iglesia de Santa María de la Asunción. La ruta finalizará en Ampudia, con la Colegiata de San Miguel.

El precio de las entradas es de dos euros para el público general y gratuito para los menores de 12 años.

El desplazamiento entre los diferentes puntos corre por cuenta de los participantes y las entradas pueden adquirirse a través de Notikumi.

Y después de la ruta, a la mesa

Porque un viaje por Palencia también se descubre con el paladar.

La provincia forma parte de las rutas del vino de Cigales y Arlanza, con bodegas visitables y espacios que mantienen una tradición vitivinícola asentada desde hace siglos.

Es una opción para completar una escapada que puede empezar entre montañas, continuar entre iglesias y castillos y terminar alrededor de una mesa.

Familias, parejas, grupos de amigos o viajeros que prefieran ir por libre tienen así un amplio abanico de posibilidades para aprovechar el puente.

La clave está en elegir por dónde empezar.

Toda la información sobre recursos turísticos, rutas y propuestas puede consultarse en www.palenciaturismo.es y en la Oficina de Turismo de Palencia, situada en la calle Mayor, 31, en el teléfono 979 70 65 23.