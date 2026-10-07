Detenido un huido de la justicia vinculado al atraco de una farmacia en Magaz de Pisuerga: se ha recuperado la escopeta

La Guardia Civil de Palencia, dentro del marco de la segunda fase de la Operación Elgama, ha detenido a una persona como presunta autora de los delitos de receptación, tráfico ilícito y tenencia de armas, así como de tráfico de drogas y usurpación de estado civil.

La Benemérita ha informado de que la primera fase de la operación se saldó con la detención y entrada en prisión de una persona, autora de cuatro presuntos delitos de robo en el interior de viviendas en la provincia de Valladolid. Se recuperaron la mayoría de los objetos sustraídos.

También otro de robo con intimidación con arma de fuego que tuvo lugar en la farmacia de Magaz de Pisuerga.

Se ha conseguido recuperar el arma de fuego utilizada en dicho atraco, la cual había sido robada en Valladolid y, días posteriores al robo, entregada al detenido.

En esta segunda fase de la Operación Elgama se ha logrado también esclarecer múltiples ilícitos penales.

Se han aprehendido 1738 gramos de hachís, 55 gramos de cocaína, una báscula de precisión junto a útiles destinados a la confección de dosis.

También 5.105 euros en billetes. Además, se ha procedido a la incautación de una navaja de siete muelles con una hoja de 18 centímetros, catalogada prohibida.

Sobre el detenido, informa la Guardia Civil, existían dos señalamientos judiciales de detención y personación en vigor procedentes de dos juzgados distintos, teniendo uno de ellos una orden de ingreso en prisión.