La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, durante la presentación de los tres itinerarios, este martes Diputación de Palencia

Bodegas, huerta y ciclismo: la Diputación de Palencia lanza tres itinerarios de enoturismo sostenible en el Cerrato

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado este martes en el Museo del Cerrato de Baltanás los resultados finales del proyecto 'Creación de Experiencias, Rutas e Itinerarios de Enoturismo Sostenible en el Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino'.

Armisén ha estado acompañada por la vicepresidenta primera y alcaldesa de Baltanás, María José de la Fuente Fombellida, el diputado de Turismo, Francisco Pérez Castrillo, y los regidores de Alba de Cerrato, Baltanás, Dueñas, Quintana del Puente, Torquemada, Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Villodrigo.

Al acto asistieron también las empresas mentorizadas y los participantes en las distintas actividades del programa.

Esta iniciativa se enmarca en la Actuación 7 ('Estrategia-creación de marca, productos y experiencias de turismo enológico sostenible comarca Cerrato Palentino') del Eje 4 ('Competitividad') del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino.

Adjudicado a la empresa Singulae P&C, S.L. por un importe de 17 545,00 euros, el proyecto da continuidad a las acciones del Área de Trabajo 4 ('Productos y experiencias de enoturismo') dentro de la Estrategia de Desarrollo Enoturístico Sostenible del territorio, también realizada en el marco del PSTD.

A través de esta intervención, los participantes han adquirido metodologías para el diseño de productos enoturísticos de alto valor añadido, identificando buenas prácticas e intercambiando conocimientos para coordinar una oferta conjunta.

Tres itinerarios temáticos

El proyecto ha permitido mentorizar a 10 empresas locales −Bodega Carreprado, Casa de La Ribera, Destiny Bike, El Portal del Cerrato, Hotel La Basílica, La Casona de Villodrigo, Descenso del Arlanzón, Raíces del Cerrato, Bodega Remigio Salas y Bodega Valdesneros− y ha culminado con la creación de un portfolio integrado por tres itinerarios temáticos:

El itinerario 1: Cerrato subterráneo: Vino, bodegas y memoria patrimonial. Centrado en el patrimonio arquitectónico vinculado a la tradición vitivinícola y sus bodegas subterráneas.

El itinerario 2: Sabores del Cerrato: Vino, huerta y producto local. Una propuesta gastronómica orientada al maridaje de los vinos de la zona con los productos de proximidad.

El itinerario 3: Cerrato en movimiento: Enociclismo, riberas y paisaje lento. Enfocado al turismo activo y de naturaleza en torno a los ríos y paisajes comarcales.

Estas rutas estructuradas ofrecen escapadas y experiencias singulares orientadas a reforzar el orgullo de pertenencia local y posicionar la autenticidad del Cerrato Palentino en el mapa del turismo enológico nacional.

El proyecto está financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Componente 14, Inversión 1, Submedida 2 'Planes de Sostenibilidad Turística en Destino').

Se ejecuta al amparo de la Orden de 11 de abril de 2024 de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, mediante subvención directa a la Diputación de Palencia (BDNS 753885) dentro del Plan Territorial 2023-2026, y se alinea con la Medida Estratégica 26 («Estrategia de Sostenibilidad Turística») del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP).